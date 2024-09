El TSJC fija el juicio contra el exconseller Lluís Puig por el traslado de las obras de Sixena para los días 21 y 22 de noviembre

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado el juicio contra el exconseller Lluís Puig por las obras de arte de Sixena para los días 21 y 22 de noviembre. Está acusado de un delito de desobediencia. Puig podrá comparecer a través de videoconferencia desde Bruselas. El TSJC advierte al exconseller que teniendo en cuenta la pena solicitada, en caso de ausencia injustificada podría no suspenderse el juicio. La causa contra el exconseller Santi Vila, que ya no es aforado, está en un juzgado de lo penal de Barcelona. La fiscalía pide una multa de 6.000 euros para los exconsellers al no entregar al monasterio de Vilanova de Sixena las 44 piezas que había al Museu de Lleida. La Guardia Civil se las llevó finalmente en diciembre del 2017.

El Ayuntamiento de Vilanova de Sixena pide 11 meses de prisión para Vila y multa de 162.000 euros. A Puig le pide una multa de 99.000 euros e inhabilitación durante dos años.