Mercè Ibarz: «El arte no va de entender sino de sentir y ayudarnos a mirar»

La narradora, crítica cultural y ensayista Mercè Ibarz (Saidí, 1954) acaba de publicar No pienses, mira (Nous Quaderns Anagrama), una obra en la que, a medio camino entre los recuerdos profesionales –como profesora y cronista de exposiciones– y la memoria personal, defiende la relación directa, íntima con la obra de arte, huyendo de dogmas e ideas preconcebidas.

¿No pienses, mira es el consejo que da a todos los que se plantan frente a una obra de arte?

Esta es la propuesta, sí. En esto del arte quizás lo más importante es la relació personal, íntima, de cada uno con la obra. Aquello que la obra te hace sentir de forma a menudo misteriosa: te acercas porque te llama la atención. Seguir esta sensación es la propuesta. De hecho, es lo que hacemos en todo: una cosa nos emociona porque nos toca por dentro. Ya pensarás en ello después, ya te informarás y toda la pesca. Lo mismo cuando vuelves a ver una obra, de la que ya sabes muchas cosas: volver a la sensación que te provoca. El protagonismo es tuyo y de la obra, como en el amor y en la amistad.

Muchos no van a museos o galerías con la excusa de que “no entienden” de arte.

No es obligado que nos guste el arte, pero sería una lástima que digas que no te gusta ni que no lo entiendes sin haberlo probado ni degustado un poquito.. Entra en la galería, entra en el museo, algo encontrarás. Y si no, avall va. Quizás la encontrarás otro día, en otra ocasión. El arte no va de entenderlo sino de hacernos sentir y de ayudarnos a mirar y, así, pensar por nuestra cuenta. Todo lo que pasa el mundo, el arte lo refleja. Como más lo mires, más podrás entrar en el arte y en el mundo. El arte solo pide que le muestres atención.

¿A qué tipo de lector quiere dirigirse en este ensayo? A los lectores interesados amantes del arte, a los aficionados a visitar exposiciones, a los que sienten interés por el arte y no se atreven y se lo pierden..

¿Es un tópico aquello de que el arte es para minorías, elitista?

Las galerías y los museos están abiertos a todos. Las galerías son gratuitas, ya que también venden. El miedo al arte es un fantasma. Todos, unos más que otros, tenemos sentido estético: en la decoración de casa, en la ropa que elegimos y combinamos, en tantas cosas que damos por hechas. Las artes son muchas, además de las artes plásticas. ¿Es que si vamos a un concierto y no nos gusta dejaremos de ir a otros? ¿O de leer? ¿O de ir al teatro? ¿O al cine? Si tienes el impulso de las obras de arte plásticas, todo es cuestión de seguir este impulso y mirar, mirar y mirar. Y así ir construyendo tu propio coixí de obras y tu criterio.

¿De dónde le viene o cuándo nació esta pasión suya por el mundo del arte?

Desde el momento en que, con 15 años, en un conferencia en el Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, vi en diapositiva el cuadro de Matisse La habitación roja. Fue amor a primera vista y ha sido y es un amor duradero.