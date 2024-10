Sánchez destaca la presencia de Illa en el 12-O y reitera que no presentará PGE hasta después de los congresos de ERC y Junts

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente español, Pedro Sánchez, ha puesto en valor este sábado la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a los actos institucionales del 12-O. En conversación informal con periodistas, Sánchez ha defendido su apuesta por una España "plural y diversa" y se ha mostrado convencido que – igual que con la ley de amnistía y la renovación del CGPJ - su gobierno también conseguirá ganar las grandes batallas políticas que le quedan para entregar.

Con respecto a los socios parlamentarios, ha admitido que tiene que operar con los equilibrios que hay en el Congreso, y ha señalado que su ejecutivo no presentará el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para el 2025 hasta después de los congresos de ERC y Junts.

En este sentido, ha asegurado que su gobierno no eludirá la responsabilidad de presentar las cuentas del 2025, aunque ha admitido, en referencia a las trabas de Junts, que la aritmética parlamentaria "es la que es" y que su ejecutivo "no opera sobre el vacío", sino sobre "realidades que no marca él".

Cas Ábalos

Sánchez también ha defendido su honorabilidad y ha señalado que ha actuado con rapidez y transparencia con respecto a lo que fue su mano derecha, José Luis Ábalos, a un paso de la imputación por parte del Tribunal Supremo.

Ha recordado que Ábalos ha sido expulsado del partido y ha destacado la diferencia entre su respuesta ante un posible caso de corrupción y la línea que siguió el PP de Mariano Rajoy. "Antes se escondían casos de corrupción y ahora pasa todo el contrario".

" Torquemadas de la oposición"

En este marco, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, de ser "Torquemadas de la oposición", y ha restado importancia al hecho de que las dos formaciones de la derecha española pidan su dimisión, porque "lo llevan haciendo desde noviembre del 2023 y la noticia sería que no la pidieran".

Renovación "para un horizonte de ocho años"

En este marco, Sánchez ha afirmado que el Congreso Federal que el PSOE celebra en Sevilla a finales de noviembre y principios de diciembre supondrá una renovación "de discurso y de personas", y no sólo permitirá agotar la legislatura, sino plantear un "horizonte de ocho años" para los socialistas.

Según el presidente español, el Congreso servirá para impulsar nuevos liderazgos y planteará propuestas que retroalimenten el discurso del partido y la acción de gobierno.

Con respecto a la crisis de gobierno fruto de la salida de Teresa Ribera, futura comisaría europea de Transición Ecológica, Sánchez ha apuntado que hoy por hoy su idea es que los cambios se limiten a esta cartera.

Incidente con la presidenta del AVT

La presidenta del AVT, Maite Araluce, ha aprovechado la recepción en el palacio Real para enfrentarse con el presidente español. Araluce lo ha acusado de haber "abandonado" a las víctimas y le ha pedido que retire del Senado la transposición de la directiva europea que implicará que 44 presos etarras puedan convalidar las penas que han cumplido en Francia.

Feijóo acaricia la idea de una moción de censura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también en conversación informal con periodistas, ha hablado de la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez, pero ha admitido que no puede hacer esta maniobra ahora por falta de apoyos, porque "al toro, hay que sacarle la muleta cuando toca".

Según Feijóo, los socios "aguantan" en Sánchez porque "nunca ha habido un presidente del gobierno tan barato como este". Con respecto a la coalición PSOE-Sumar, Feijóo cree que "aguantará hasta que reviente".

En este marco, ha afirmado que en vez de asistir al acto del 12-O, Sánchez tendría que haber convocado una rueda de prensa sin límite de preguntas para dar explicaciones sobre el asunto de Ábalos.

El líder del PP también ha admitido que la exhibición de fotografías de víctimas de ETA por parte del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, fue "discutible".