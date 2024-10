“A veces, es posible vivir en paz“

¿Qué efectos tiene la guerra sobre la gente? Tanto para aquellos que la han conocido por los recuerdos o la memoria histórica como para los que la viven o la han sufrido de forma directa. Esta es la pregunta que subyace en El món interior (Proa, en castellano en Destino), el nuevo libro del escritor de Saidí Francesc Serés, un texto articulado a través del nervio de la guerra en tres escenarios: Berlín, el actual conflicto entre Ucrania y Rusia y la memoria sobre la Guerra Civil en la zona de los Monegros. “Nuestros abuelos nos decían muchas veces como una advertencia que ‘deberíais haber pasado una guerra’, una frase que para mí ahora ha cobrado un nuevo significado”, explicó ayer el autor a SEGRE. Y es que su pareja –desde hace trece años– es de nacionalidad rusa y su familia se ve directamente afectada por la actual guerra iniciada por Putin. En El món interior, estructurado a modo casi de dietario, Serés emprende un viaje narrativo desde que se instaló en Berlín en enero de 2022 y hasta diciembre del año pasado en su nuevo domicilio de Graz, en Austria. “Vivir en el extranjero era una asignatura pendiente. En la vida todo son retos y, si te dedicas a escribir, cambiar de escenarios te ofrece historias nuevas..., porque llevaba 24 años escribiendo siempre sobre el mismo país”, confesó. En esta historia nueva, Serés liga desde la compra de un álbum familiar de los años 30, en el que una familia alemana documentó la construcción de su hogar, hasta el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, pasando por el frente de Aragón durante la Guerra Civil. Una historia personal que se convierte a la vez en historia colectiva. “De Austria a Saidí, he vuelto a pasar por lugares donde hubo guerras, conflictos que, desde entonces, no han vuelto a ocurrir. Por eso también creo que es posible vivir en paz, a veces”, comentó el autor, que lleva casi tres años viviendo fuera de Catalunya. “Comienzo a ver el país de lejos”, bromeó, con un guiño a su anterior libro, La mentida més bonica, publicado hace justo dos años, un ‘desengaño’ del procés que levantó ampollas. “La mentira se aguanta durante un tiempo, el colapso de los dos grandes partidos independentistas que estamos viendo me sabe mal pero no podía pasar otra cosa, ambos maltrataron y malbarataron un tiempo excepcional de este país”, criticó.

Serés presentará El món interior mañana sábado (12.15 h) en la librería La Fatal de Lleida.