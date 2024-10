Invitan a 'repensar la ciudad' en unas jornadas culturales

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, presidió ayer la presentación de La cultura de Lleida, avui. Actes i comunicacions de les trobades culturals de 1980 i 1985, un volumen que recoge material de los encuentros culturales que se celebraron bajo el título La Cultura de Lleida, avui. El acto también contó con la participación del responsable de la edición del libro y comisario del Any Magre, Juan Cal; la directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès; y el autor del prólogo, el catedrátrico Manel Lladonosa, quien impulsó las jornadas junto con Josep Varela. El libro se enmarca en el Any Magre, dedicado a recordar el centenario del nacimiento de esta figura clave para la cultura leridana. Al respecto, Larrosa destacó que uno de los retos más importantes que plantea el Any Magre es organizar las terceras jornadas culturales en 2025 para “repensar la ciudad y el liderazgo cultural 40 años después”. El contenido del libro, editado por Pagès, es la transcripción de las actas y las ponencias de los participantes en las jornadas de 1980 y 1985. Un material que ha sido aportado por el historiador Jaume Barrull Pelegrí y la socióloga Paquita Sanvicén, actual Comissionada per la Llengua. Ilustra la portada un retrato de Magre de Miquel Asensio para el libro Converses a Lleida de Josep Varela.