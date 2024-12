Mishima llena de ritmo Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La banda Mishima, con el carismático cantante, guitarrista y compositor barcelonés David Carabén al frente, llenó ayer de ritmo el Cafè del Teatre, donde los asistentes, tanto mayores como pequeños, pudieron disfrutar de sus temas más conocidos en el marco de su ya tradicional gira de Navidad. Entre su repertorio no faltó el nuevo villancico, que la banda estrenó el pasado 29 de noviembre y que lleva por título El pollastre de la nit de Nadal. El tema ha sido publicado en formato digital y también en vinilo, con la versión de The Pogues de Lullaby of Barcelona como cara B. La gira navideña terminará el próximo día 28 en Salt, tras haber ofrecido un total de 7 conciertos en Catalunya, València y Mallorca.