Nowhere Beat, mañana en el Cafè del Teatre de Lleida

La banda Nowhere Beat llega mañana por la tarde (20.00) al Cafè del Teatre de Lleida para hacer disfrutar a los asistentes, en uno de sus homenajes a los grandes hits de los Beatles. Este grupo formado en Zaragoza se dedica a interpretar en concierto las canciones más icónicas de los Beatles desde 2014, por lo que Nowhere Beat cumple una década en los escenarios, y lo hará con una nueva actuación en Lleida siguiendo con el repertorio completo y original de uno de los grupos del género pop-rock más importantes en la década de los 60 y parte de los 70 con canciones memorables como Hey Jude, Let it Be, All you Need is Love o Yellow Submarine.

De hecho, los miembros de Nowhere Beat cuidan cada detalle y es por eso que en sus actuaciones también llevan una indumentaria que recuerda al mismo vestuario que utilizaban George Harrison, Ringo Starr y los ilustres Paul McCartney y John Lennon.

El grupo que integran Luisma García (batería), Javier Lanzarote (guitarra), Nacho Hernández (bajo y voces), y la voz de Nowhere Beat, Ricardo Pérez tiene por objetivo en cada concierto, hacer un viaje en el tiempo hasta aquellos años en los que un grupo británico llegó a ser mundialmente conocido y admirado. general tiene La entrada cuesta 10 euros.