En el primer día del año nuevo, Lleida dio ayer el último adiós a la poeta Rosa Fabregat, fallecida el lunes a los 91 años. La sala ecuménica tanatorio se llenó de representantes del mundo cultural, social y político de Ponent para acompañar a la familia de la escritora y farmacéutica en el funeral, muy emotivo y que estuvo oficiado Roger Torres, presidente de Arrels. Entre los asistentes estaban escritores como Xavier Macià, Jaume Pont, Francesc Pané, Marta Alòs, Montse Sanjuán, Maria Pons, Andratx Badia o la catedrática y poeta de Seròs Carme Romia, quien leyó una poesía dedicada a Fabregat. También intervinieron con sus parlamentos Albert Turull, Jordi Prenafeta y Toni Prim, sobrino de la finada. Igualmente se pudo ver a representantes de librerías de Lleida, como Caselles, la irreductible o El Genet Blau. En cuanto a la representación política, acompañaron a la familia el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y otros concejales de la Paeria, entre ellos Violant Cervera, portavoz de Junts en el ayuntamiento, quien trasladó a la familia las condolencias del expresident Carles Puigdemont. Tampoco faltaron representantes de Cervera y del consell de la Segarra, de donde era originaria Rosa Fabregat, así como de Llorenç del Penedès, municipio en el que ejerció de farmacéutica y desde el que llegaron vecinos y miembros del consistorio.

Desde el pasado lunes, las reacciones ante la pérdida de una mujer referente tanto por su trayectoria literaria y como por su profundo compromiso social y feminista llenaron las redes sociales. Entre ellas, la del President Salvador Illa, que afirmó que la suya “es una de las carreras literarias más destacadas y versátiles” de la lengua catalana, alabando su compromiso “por la cultura, la ciencia y el feminismo”. Para Illa, “el buen momento actual de la literatura catalana tiene sus raíces en figuras pioneras como Rosa Fabregat”. Desde el ayuntamiento de Cervera, recordaron que Fabregat, hija predilecta de la ciudad, “sobresalió en sus trayectorias como farmacéutica y escritora”. Y la activista cultural y cantautora de Tortosa Montse Castellà agradeció a “la poeta querida, mujer de letras y ciencia, la gentileza de cederme unos versos para musicarlos en mi cuarto disco y también para un videoclip: En els teus dits”.

Más de una veintena de obras entre poesía y novela

Doctora en Farmacia por la Universitat de Barcelona, Rosa Fabregat compartió profesión científica con su pasión desde niña por las letras. Sobre todo, desde que su primer premio de poesía, el Vila de Martorell, en 1978, la animó a perseverar en el terreno literario. Y durante años no lo tuvo fácil como mujer escritora, de ahí también su histórica militancia feminista. De hecho, en una de sus últimas entrevistas en SEGRE, tras recibir en 2022 el Premi Nacional de Cultura, recordó que “durante mi carrera como escritora quedé finalista en algunos premios literarios.. Pero siempre ganaban los hombres. No me presentaba a la mayoría de premios porque ya sabía que solo ganaban los hombres. Lo tenía asumido”. Al final, en más de sesenta años de trayectoria literaria, publicó más de una veintena de obras, entre poesía y novela, además de ensayo. En el primer género, destacan títulos como Estelles (1978), El capdell de les bruixes (1979), Cartes descloses (1998), El ble i la llum (2003), Roses de sang (2005) o A la vora de l’aigua (2008). En narrativa, Laberints de seda (1981), El turó de les forques (1983), La capellana (1988), La dama del glaç (1997) y Hereus i brodadores (2008), entre otros.