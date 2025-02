Todo a punto para celebrar los Goya esta noche

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

La 39 edición de la gala de los Premios Goya se celebrará hoy sábado en Granada, donde ya está todo listo para acoger la entrega de los máximos galardones del cine español. Los Goya 2025 estarán presentados por Maribel Verdú y Leonor Watling; actuarán Amaral, Rigoberta Bandini y Lola Índigo, entre otros artistas; y rendirán homenaje a Aitana Sánchez-Gijón (Goya de Honor) y a Richard Gere (Goya Internacional). Un evento que empezará con la alfombra roja y terminará con la foto de los ganadores. ¿Quiénes serán? ¿Ganará El 47 el Goya a la mejor película como indican los pronósticos o habrá sorpresa? ¿Y Tilda Swinton o Julianne Moore, el Goya a la mejor actriz? Por cierto, ambas no asistirán a la fiesta por “problemas de agenda”. Y, sobre todo, ¿tendrá premio Emilia Pérez, con toda la polémica? (ver desglose).

A favor de que gane la película de Marcel Barrena, El 47 –14 nominaciones, la que más–, juega su trayectoria, premios Forqué y Gaudí, y la historia: la lucha vecinal en los 70 del barrio de Torre Baró (Barcelona) por una vivienda y condiciones de vida dignas, justo cuando la vivienda es el problema primordial del país.

Por otro lado, los puntos fuertes Casa en flames, de Dani de la Orden, son los actores y actrices, encabezados por Emma Vilarasau, e incluso su guionista, Eduard Sola. Viene de ganar el premio Feroz a la mejor comedia, así que no se la puede descartar.

Podría ser que los y las votantes de la Academia den un segundo espaldarazo a Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, tras haber sido la elegida para representar a España en las preselecciones de los Oscar, aunque no pasó el filtro.

También va muy bien en taquilla el thriller de Arantxa Echevarría (La infiltrada, 13 nominaciones) sobre una agente de la policía nacional que se cuela hasta las mismas vísceras de la banda terrorista ETA. Y la sorpresa, La estrella azul. Una película humilde que ha gustado mucho a la crítica y que ha ido formando un público fiel.

Dos estrellas mundiales como Tilda Swinton y Julianne Moore aspiran al Goya porque son las protagonistas de La habitación de al lado y, aunque solo sea por su brillo internacional, suenan como favoritas. Las opciones de Carolina Yuste y Emma Vilarasau han ido subiendo, aunque la sorpresa aquí sería Patricia López Arnaiz por su (impresionante) trabajo en Los destellos.

Es posiblemente la categoría más despejada. Casi nadie duda de que Eduard Fernández se llevará el Goya por su papel en Marco y, si bien no está nominado por ello, es además el protagonista de El 47. Por si no estuviera del todo claro su papel de gran favorito, ha ganado ya todos los premios, del Forqué al Feroz y el Gaudí.

Una categoría abierta, aunque Arantxa Echevarría (La infiltrada) parece haber cogido fuerza por cómo aborda la historia de una polícia infiltrada en ETA y todos los conflictos, exteriores e interiores, que ello provoca. Aquí, sin embargo, la Academia del Cine podría premiar a Pedro Almodóvar por La habitación de al lado, que no aspira a mejor película a pesar de haber triunfado en el último festival de Venecia.

Por cierto, el cineasta manchego tampoco acudirá a los Goya en Granada por haber sufrido “un accidente doméstico”, según confirmaron ayer fuentes cercanas al director.

Karla Sofía Gascón anuncia su silencio para no dañar al film ‘Emilia Pérez’

La actriz Karla Sofía Gascón, que el jueves ya dijo que no acudiría a la gala, anunció ayer en Instagram que no volverá a hablar más para no dañar a la película Emilia Pérez y pidió perdón “a quienes han sido heridos en este camino”. La actriz trans, envuelta en una polémica por unos mensajes racistas publicados en X hace varios años, tomó esta decisión tras las últimas declaraciones del director del film, Jacques Audiard, en las que acusó a Gascón de estar sumida en una “actitud autodestructiva” y sus tuits, de “inexcusables”. Gascón justificó su silencio “por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece y por la bella aventura que todos juntos vivimos. Esperemos que el silencio permita a la cinta ser apreciada por lo que es, una bella oda al amor y a la diferencia”.