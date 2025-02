Hace semanas que ya no quedan entradas para disfrutar del concierto de Els Pets de este próximo sábado en la Llotja de Lleida (21.00 h). “Es que en Ponent siempre nos han mimado mucho desde el inicio del grupo”, ‘justificó’ a SEGRE Joan Reig, el popular batería del no menos famoso trío de Constantí. Junto con Lluís Gavaldà y Rafal Falin Cáceres, acaban de arrancar la gira Cantant les quaranta, para celebrar los 40 años de trayectoria encima de los escenarios. Reig tiene claro cuáles son las claves del éxito de Els Pets: “Nos queremos mucho y también discutimos mucho..., pero somos amigos, un grupo de amigos, antes que músicos”, reveló el músico con su típico punto de ironía. Eso sí, “el secreto principal es la gente, el público; siguen gastándose el dinero para venir a verte y escucharte sin necesidad de hacer ningún truco de magia, a pesar del cambio generacional. La verdad es que hemos sabido incorporar a las nuevas generaciones y en los conciertos puedes ver incluso al abuelo con su nieto”.

En Cantant les quaranta, Els Pets se han atrevido a seleccionar cuatro de entre sus trece discos de estudio (Calla y balla, de 1991; Bon dia, de 1997; Agost, de 2004; y Som, de 2018) para una gira muy singular, ya que en cada concierto solo interpretarán las canciones de dos de los discos. En su actuación en la Llotja tienen previsto interpretar los temas del Bon dia y Agost. “Hay ciudades en las que han contratado dos bolos con dos repertorios diferentes y mucha gente repite”, comentó Reig, que añadió que “afortunadamente llenamos en todos los conciertos”.

El trío de Constantí justificó la elección de estos cuatro títulos porque “creemos que son los álbumes que marcan de una manera más fiel la evolución artística de estas cuatro décadas, que nos ha llevado a poder celebrar este aniversario con tan buena salud”. Aunque recién superados ya los sesenta años, los componentes de Els Pets no se cansan de la carretera. “Es verdad que cada vez se hace más cuesta arriba, conducir de noche..., pero nos dosificamos, ya no hacemos setenta bolos como antes”, aseguró Reig. El batería reveló otro secreto del éxito: “Dosificarnos a nivel personal y profesional sin saturar al personal”. Pero claro, no pueden dejar los escenarios: “La vida comienza a ir cuesta abajo, pero este es nuestro oficio, es un trabajo que te rejuvenece, el escenario es como una droga”.