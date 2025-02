Maria Barbal explora las luces y sombras del oficio de escritor

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Maria Barbal (Tremp, 1949) regresa hoy al renglón de novedades de los escaparates de las librerías con su nueva novela, Peripècies (Columna, también en castellano en Destino), en la que explora las luces y sombras del oficio de escritor. La autora pallaresa explicó el lunes en Ona Llibres de Barcelona que, en esta ocasión, tenía ganas de hablar de la escritura y también de la compleja relación que se establece con el mundo editorial. “Para mí, la escritura es un diálogo de mi interior con el exterior, que en principio son hechos, pero que casi siempre conectan con los temas universales”, explicó Barbal. Peripècies aborda las sombras de la creación literaria y los desafíos emocionales del oficio de escritor a través del personaje de Anton Bellart, que ve cómo su vida da un vuelco inesperado después del éxito de su primer libro y que, empujado por un editor experto, se propone escribir una novela mientras trata de encontrar su sitio en un universo tan fascinante como exigente. Mientras, otro personaje, Sílvia Cors –una autora que parece haber conseguido un estilo propio–, se convierte en una persona esencial en esta nueva etapa de Bellart.

El matrimonio, la paternidad y el afán por destacar son otros aspectos con los que tendrá que lidiar el protagonista, y que le llevarán a descubrir la fragilidad del equilibrio entre creación y vida personal. Barbal comentó que, igual que en anteriores novelas, quería articular una serie de hechos en torno a un personaje que se da cuenta de que a través de las palabras puede “tejer historias”. En una trama que “podría seguir por muchos otros caminos”, la escritora de Tremp aprovecha para hablar del hecho de escribir, con “naturalidad” y con una cierta “ironía”, que “puede arrancar incluso una carcajada”. De hecho, aquello que la autora comparte con el protagonista es precisamente el ejercicio de escribir, un ‘puente’ entre sus pensamientos y vivencias personales y en cómo se comportan y viven los otros. Esto también le abre la puerta a tratar cuestiones como el amor, la culpa o la confianza en uno mismo. “Intento diferenciar el ‘ser’ escritor y ‘hacer de’ escritor para remarcar la importancia de esta creación a través de las palabras”, añadió.

La autora se enorgullece de una carrera “con más altos que bajos”

Desde que se dio a conocer en 1985 con la novela Pedra de tartera, un nombre propio en la narrativa catalana contemporánea, traducida a 18 idiomas, Barbal ha consolidado una trayectoria literaria que la propia autora destaca “con más altos que bajos”. En este sentido, una de las claves aseguró que pasa por “persistir y no arrojar la toalla aunque una novela no vaya bien”. “Me he ido tragando este tipo de frustraciones”, afirmó, una actitud que le ha permitido disfrutar de los momentos positivos de reconocimiento y de la “buena respuesta” de los lectores. Entre sus mejores recuerdos, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que recibió en Tremp en 2021.