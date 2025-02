Cervera se queda sin la Càtedra Emili Pujol después de 43 años

Publicado por C. MARSIÑACH Verificado por Creado: Actualizado:

La Càtedra Cervera Emili Pujol, uno de los eventos de música clásica más importantes de Ponent, deja de celebrarse este año tras 43 ediciones. La organización, la Associació d’Amics de la Música de Cervera, lo hizo público ayer a través de un comunicado. El certamen se celebraba cada año en verano durante dos semanas en la capital de la Segarra. Se había consolidado como un referente cultural, que incluía el Curs Internacional de Música más antiguo del Estado español, la Fira de Lutiers más importante del sur de Europa y el Festival Internacional de Música, con prestigiosos artistas de varios países. La presidenta de la Associació d’Amics de la Música, Estefania Balcells, explicó ayer que pese a los esfuerzos para garantizar su continuidad “hay muchos problemas de relación de confianza con la Paeria, acusaciones, cuestiones burocráticas y de procedimientos que no nos permiten organizar un evento de esta envergadura”. Balcells quiso recordar que los organizadores asumen la Càtedra de forma desinteresada: “No es nuestro trabajo, hay que tener mucha energía y no la tenemos porque no se reúnen las condiciones de confianza necesarias”.

En el comunicado señalan que el proyecto ha contribuido de forma significativa al tejido cultural, social y económico de Cervera. La organización precisa que este parón no significa un adiós, sino “una oportunidad para reflexionar y trabajar en el futuro del proyecto”.

Por su parte, el alcalde Jan Pomés afirmó que les ha sorprendido muchísimo y que “lamentamos profundamente la decisión”. Destacó que en la única y última reunión que tuvieron este año parecía que la decisión ya estaba tomada. “Desde la Paeria les dijimos que intentaríamos poner los medios económicos y personales dentro de nuestras posibilidades para que pudiera salir adelante”, indicó. Añadió que “nos pidieron algunas cosas que para nosotros eran líneas rojas que no podíamos sobrepasar por cuestiones de legalidad”. Según Pomés, se ofrecieron a redactar un convenio para simplificar los trámites para adaptarse a nuevas regulaciones. “No cerramos la puerta. Si cambian de opinión y quieren celebrarlo, nos encontrarán a su lado”, concluyó.

El Curs de Música más antiguo y una Fira de Lutiers de referencia

Miles de alumnos y centenares de profesores y músicos han pasado por la Cátedra Cervera Emili Pujol. En la última edición, el Curs Internacional de Música, el más antiguo del Estado, reunió a 170 estudiantes, pero en algunas ocasiones habían llegado a ser 300. Alumnos procedentes de diferentes puntos del Estado y de otros países como Alemania, Italia, Rumania, República Checa o Francia. El año pasado también se celebró la 20ª edición de la Fira de Lutiers, una de las más importantes del sur de Europa. Narcís Saladrigues y Roser Trepat fueron los impulsores de esta iniciativa dedicada al guitarrista y compositor Emili Pujol hace 44 años.