Educación plantea que el curso se inicie el 8 de septiembre

El departamento de Educación ha planteado que el próximo curso empiece el lunes 8 de septiembre, según avanzó ayer la Cadena SER y confirmaron varias fuentes sindicales. Este día empezarían las clases tanto para Infantil como para Primaria y Secundaria. Fuentes del departamento ni confirman ni desmienten esta propuesta, por el momento, y se limitan a decir que antes de hacerla pública la compartirán con los diversos agentes educativos implicados. Las mismas fuentes sindicales concretaron que ayer se reunieron con el departamento para abordar esta cuestión.

El sindicato mayoritario del sector, Ustec, criticó que Educación “ni se haya planteado negociar” el día del inicio del curso, según afirmó su portavoz, Iolanda Segura. Después de reunirse ayer con Educación, indicó que “salimos muy descontentos y decepcionados de la no negociación” del calendario y tildó el encuentro de “paripé”. Según Segura, el departamento les ha trasladado que la fecha responde a un acuerdo de investidura y “se escudan” en esta justificación. En la reunión trasladaron su “malestar” por esta propuesta, que el sindicato considera que responde a una “obsesión” para avanzar el calendario escolar que supone un “perjuicio en todos los sentidos”. Ustec defiende que el curso debería empezar el 12 de septiembre “para poder hacer la preparación y empezar el curso con garantías”.

CCOO también rechaza que el curso empiece el 8 de septiembre, y la portavoz Marga Romartínez también valora que el adelanto es parte del pacto de investidura de PSC con Comunes y ERC. El sindicato, no obstante, exigió a Educación que se incluya “por escrito” que el final del curso ordinario será el 30 de junio para evitar “malas praxis” que hacen ir a los centros en julio “a hacer cosas que no tienen nada que ver con la preparación del curso ni son extraordinarias”. CCOO considera que el avance es perjudicial porque dificulta tareas organizativas y las plantillas de personal no están completas.