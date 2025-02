El Manchester City buscará hoy la remontada en el Bernabéu

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Real Madrid y Manchester City se enfrentan hoy (21.00) en la vuelta del play off de la Liga de Campeones, un duelo entre los dos últimos campeones continentales en el que los blancos deben defender su mínima ventaja de la ida (2-3).

El Santiago Bernabéu dicta sentencia en el ya considerado por muchos Clásico moderno de la Champions, un duelo muy tempranero tras la irregular primera fase de ambos conjuntos. Los de Pep Guardiola atraviesan una de sus mayores crisis desde la llegada del técnico de Santpedor al club, aunque llegan con la confianza reforzada después de golear al Newcastle en la Premier League (4-0).

El equipo mancuniano tratará así de remontar la eliminatoria ante un Madrid que arrastra el runrún de las dudas en Liga, acompañadas por las constantes críticas al arbitraje del club.

De hecho, el entrenador blanco, Carlo Ancelotti, comentó ayer que se encuentra “más tranquilo” con el arbitraje cuando juega en Europa, porque se genera “menos polémica”, algo que achaca a que hay “menos intervenciones del VAR” y a la “calidad” de los árbitros.

En cambio, Fede Valverde fue más conciliador, diciendo que “no soy quien para juzgar a un árbitro. Al final, somos todos humanos, podemos equivocarnos”, señaló. No obstante, horas después el uruguayo quiso matizar sus declaraciones con un mensaje en su perfil de X. “No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque me conozco y debo centrarme en mañana”, escribió.

El Brujas y el Feyenoord protagonizaron ayer sendas sorpresas al lograr la clasificación para los octavos de final de la Champions dejando en la cuneta a dos de los favoritos, Atalanta y Milan, respectivamente, mientras que Bayern Munich y Benfica accedieron de forma agónica.

El cuadro belga, que había logrado el último billete para el play off, se ha colado entre los 16 mejores de Europa tras eliminar, con el exazulgrana Juclà como estilete, a un Atalanta que en tres semanas ha pasado de luchar por la clasificación directa a la eliminación, después de perder 1-3 (2-5 en el global). El Feyenoord, por su parte, tumbó a todo un Milan, incapaz de ganar ninguno de los dos partidos. El Bayern Munich, por su parte, selló su clasificación con un gol de Davies de rebote en el minuto 94, mientras que el Benfica sufrió también para ganar al Mónaco.