Estrena mundial de Ravel ‘gracias’ a Ricard Viñes

La New York Philarmonic estrena hoy Sémirami, una obra del compositor francés Maurice Ravel cuya autoría se pudo confirmar gracias al diario inédito del pianista leridano más internacional, Ricard Viñes, como ya avanzó SEGRE el mes pasado. Precisamente, este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de ambos músicos y el comisario del Any Viñes, Màrius Bernadó, ha sido el artífice de la confirmación de la autenticidad de esta pieza de Ravel, que data de 1902. En concreto, la página del diario inédito de Viñes se encuentra expuesta estos días en el David Gefren Hall, sede de la New York Philarmonic.

El repertorio estará dirigido por Gustavo Dudamel y contará como solista con la pianista china Yuja Wang. En total, se han previsto cuatro conciertos desde hoy hasta el domingo.