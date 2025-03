Lluís Puig, absuelto en el ‘caso Sijena’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió ayer al exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, del delito de desobediencia por el que fue juzgado por no trasladar al monasterio de Sijena (Huesca) las 44 obras de arte depositadas en el Museu Diocesà de Lleida. Las piezas se las llevó la Guardia Civil en diciembre de 2017, en plena intervención de la Generalitat por parte del Estado con el artículo 155 de la Constitución.

La Fiscalía consideraba un “claro incumplimiento” que Puig no devolviera a Sijena la totalidad de las obras, pese a que así lo había ordenado un juzgado de Huesca tras anularse su compraventa, efectuada entre 1893 y 1994. Por ello, el fiscal pedía una inhabilitación de 2 años para cargo público y una multa de casi 6.000 € para Puig, actual diputado de Junts per Catalunya en el Parlament y exiliado desde 2017, y también para Santi Vila, predecesor suyo. Vila será juzgado por un juzgado de lo penal de Barcelona (ya que él no es aforado) en mayo. Paralelamente, la acusación particular del ayuntamiento de Villanueva de Sijena pedía 99.000 € de multa y 2 años de inhabilitación para Puig. En el caso de Vila, pide 11 meses de cárcel y 162.000 € de multa, al añadir el delito de usurpación de atribuciones judiciales.

Finalmente, Puig fue exculpado ayer “del delito cometido por autoridad o funcionario público del que viene siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables y declaración de oficio de las costas del proceso”, según apunta la sentencia. Además, la Sala resuelve que, durante el juicio, “no se aportó prueba suficiente para poder calificar que el acusado llevase a cabo los incumplimientos de forma reiterada y persistente”. De esta manera, asegura que “no estamos en condiciones de afirmar que su negativa a materializar el traslado de las obras sea abierta y que responda a los calificativos de mostrarse franca, clara, patente, indudable, evidente o inequívoca”.

El tribunal destaca que Puig recibió al día siguiente de tomar posesión como conseller una notificación del juzgado de Huesca para que comunicara al Gobierno de Aragón la devolución de estas piezas. Puig envió entonces una carta al juzgado de Huesca pidiendo más tiempo para poder dar cumplimiento a la orden, si bien, según resalta el TSJC, el juzgado no le contestó.

“Solo falta disfrutar de las obras, pero ni sabemos dónde están”

“Contento que ahora la cultura quede más libre de la batalla judicial del Estado español”, publicó ayer Lluís Puig en X (anteriormente Twitter). “Ahora solo faltaría poder disfrutar de las obras, pero ni sabemos donde están ni estoy yo en casa”, añadió. Por otro lado, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) celebró ayer en X la absolución y añadió que “oponerse al robo de las obras de Sijena nunca puede ser delito”. Asimismo, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, publicó en la misma red social que “se ha hecho justicia, pero ni se repara el expolio de las obras incautadas, ni el que se ha sufrido durante todo este tiempo de persecución”. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, declaró ayer que “nos gusten o no, las decisiones judiciales se respetan, también en este caso”, dijo.

Siete años y tres meses desde el polémico traslado al monasterio

El martes se cumplieron 7 años y tres meses del polémico traslado por orden judicial de 44 obras de arte del Museu de Lleida al monasterio de Sijena, con el apoyo de un fuerte dispositivo policial, con Guardia Civil incluida paseándose por el interior de la pinacoteca, y en el marco de la intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución, dos meses después del 1-O. La acción fue duramente criticada por la mayoría de expertos en arte y conservación del patrimonio, debido a la no idoneidad de un traslado en camioneta y furgoneta de obras de época medieval. Asimismo, apuntaron las nulas condiciones museísticas del monasterio oscense para albergar y exhibir estas piezas. De hecho, todo este arte lleva ‘oculto’ en este edificio religioso de Villanueva de Sijena desde hace casi tres años, sin que pueda ser visitado por el público debido a los trabajos de rehabilitación del cenobio, que dieron inicio en verano de 2022. Por ello, se desconoce el estado actual de conservación de las piezas. El pasado septiembre, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció sin establecer una fecha determinada que Sixena reabriría el primer trimestre del 2025.