Borja Cobeaga, autor de ‘Ocho apellidos vascos’: “Soy mejor guionista que director”

El donostiarra Borja Cobeaga (1977) reconoce que su labor como coguionista de Ocho apellidos vascos “seguramente será la cosa por la que seré siempre más reconocido”. Casi doce años después de aquel gran éxito del cine español, Cobeaga acaba de estrenar su nueva película como director y guionista, Los aitas, que este miércoles presentó en una sesión de cinefórum en las salas Screenbox Lleida.

“Me encanta conectar con el máximo de gente posible donde sea, también en Lleida, ¿por qué no? Aprecio mucho la magia de la salas de cine, sobre todo para los que hacemos comedia, porque si uno se ríe, el resto del público se contagia. Y si consigo que todos se rían, pues misión cumplida. En un drama, si una escena determinada no emociona, no se nota, pero en una comedia, si lanzas un chiste y nadie se ríe en la sala, el silencio es terrible”, explicó a SEGRE el director de títulos como Pagafantas (2009), No controles (2010), Negociador (2014) y Fe de etarras (2017), y coguionista también de Ocho apellidos catalanes (2015) y Superlópez (2018).

Eso sí, Cobeaga admitió que “me considero mejor guionista, se me da mejor, pero dirigir me divierte mucho porque estás siempre rodeado de un gran equipo; el guionista, en cambio, está solo en casa”. En Los aitas, el cineasta ha viajado en el tiempo a su Euskadi de finales de los 80, donde unos padres acompañan a sus hijas en un viaje a Berlín: “Hay cosas mías en la película. Las niñas tienen la edad que yo tenía en 1989. No es una visión nostálgica, sino realista, con unos padres en paro, lo que deja entrever la reconversión industrial que sufrió Bilbaó en la época”.