Continúan buscando sin éxito al ‘boletaire’ de 83 años que desapareció el martes en el Pirineo de Lleida

Bomberos de la Generalitat, Mossos d’Esquadra y Agentes Rurales han peinado durante la noche, como ya hicieron el martes, y toda la jornada del miércoles los bosques de Bóixols, en Abella de la Conca, para hallar al ‘boletaire’ de 83 años que desapareció el martes por la tarde. Iba junto a su hermano, que lo perdió de vista. Se está haciendo una búsqueda “palmo a palmo”.

Los Bomberos de la de la Generalitat, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, los Agentes Rurales y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), continuaron buscando durante toda la jornada de ayer al hombre de 83 años que desapareció el martes por la tarde cuando buscaba setas junto a su hermano de 85 en Abella de la Conca, en el Pallars Jussà (ver SEGRE de ayer). Ambos son vecinos de Figuerola d'Orcau y la desaparición se produjo en un bosque del Coll de Bóixols. Los efectivos localizaron su bastón, que sirvió para delimitar la zona.

Los servicios de emergencias fueron alertados a las 20.06 horas del martes y se inició un dispositivo intensivo que se alargó durante toda la madrugada en la zona —con temperaturas de unos cinco grados- y continuó durante toda la jornada de ayer. Los Bomberos activaron una veintena de dotaciones, entre ellas un helicóptero, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca (GRCR) y el equipo de drones. Además, el hecho de tratarse de un bosque con mucha vegetación obligó a hacer una inspección muy minuciosa sobre el terreno. Los Bomberos informaron ayer a las 21.45 horas que 40 efectivos seguirían buscando al desaparecido durante la noche, así como que ya se han peinado 400 hectáreas.

Ampli dispositiu al Jussà per trobar el boletaire de 83 anys perdut dimartsAMADO FORROLLA

“Palmo a palmo”

Paco Olmedo, subjefe territorial de Bomberos, explicó que trabajan con la hipótesis de que el boletaire se hubiera desorientado y no hubiera podido volver al punto donde estaba su hermano. En este sentido, dijo que el desaparecido podría estar en un lugar de difícil acceso o “cansado en el suelo” y que la abundante vegetación obligaba a hacer una búsqueda “palmo a palmo”. Añadió que sobre el terreno trabajaban una treintena de efectivos, distribuidos en equipos de tres o cuatro miembros, que hicieron búsqueda por sectores con soporte informático para hacer el seguimiento. Por su parte, la Unidad Canina cuenta con perros de rastreo y en cuanto a la dotación aérea, hizo varias pasadas por la zona. Con el ocaso se retiraron algunos de los efectivos, aunque se mantuvo gran parte del dispositivo, que volverá a incrementarse esta mañana.

La buena temporada de setas en el Pirineo leridano también supone una mayor presencia de boletaries, lo que provoca que más personas se pierdan. El martes hubo otros dos casos en el Alt Urgell, en Montferrer i Castellbò y en Coll de Nargó. Entre septiembre y noviembre del año pasado hubo 25 búsquedas de este tipo en Lleida.

Aconsejan tomar medidas de precaución para evitar perderse

Los Bomberos explican que se deben tomar algunas precauciones como comprobar la previsión meteorológica e informarse de la zona si se desconoce. Llevar ropa adecuada, comida y agua. En este sentido, la ropa de colores vivos facilita la localización en caso de pérdida. También llevar móvil o GPS. En caso de desorientarse, piden llamar al 112. Es muy importante no ir solo y mantener siempre el contacto visual o verbal con los compañeros. Tomar puntos de referencia como caminos y el lugar donde se ha aparcado. Adaptar la actividad a la condición física y edad. Cuando el día es más corto, planificar la vuelta para regresar antes del ocaso.