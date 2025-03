El monasterio de Sijena reabre pero con poco arte

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Las obras de arte de Sijena del Museu de Lleida volvieron a ver ayer la luz después de más de dos años y medio ‘ocultas’ por los trabajos de rehabilitación del monasterio oscense. Pero no todas, el cenobio estrenó la reforma y la nueva exposición con apenas un tercio del centenar de piezas trasladadas desde el Museu de Lleida y el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Concretamento, un total de 28, 19 de ellas procedentes de Lleida y otras 9 del MNAC. El resto siguen depositadas en un almacén. Cabe recordar que la Generalitat trasladó primero a Sijena en 2016 poco más de medio centenar de piezas procedentes del MNAC. El 11 de diciembre de 2017, aprovechando la intervención de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, llegaron al monasterio oscense las 44 obras del equipamiento leridano en una polémica operación con entrada incluida en el museo de la Guardia Civil.

La reapertura del monasterio ha tardado cerca de tres años, después de que se cerró a finales de julio de 2022 para unos trabajos de rehabilitación que se preveía que finalizaran durante el año siguiente, pero que finalmente se demoraron más de un año más. El gobierno de Aragón ha invertido 2 millones de euros para adecuar como museo este antiguo edificio y poder abrirlo así a las visitas a partir de este sábado (ver desglose), según anunció el presidente, Jorge Azcón, durante el acto institucional de reapertura y presentación de la exposición, al que no asistió ninguna autoridad política de Catalunya.

Les caixes sepulcrals que s'exhibien al Museu de Lleida, exposades dins de vitrines al Monestir de Sixena.ACN

La antigua nave de los dormitorios de las monjas acoge ahora 33 obras originales, seis facsímiles de documentos sobre la vida y cómo se regía el monasterio y tres vídeos sobre el proceso de restauración, la vida de las monjas de Sijena (que abandonaron el cenobio en 2020) y las pinturas murales de la Sala Capitular, que se conservan en el MNAC. El gobierno aragonés asseguró que 21 de las 33 obras de arte han sido objeto de un proceso de restauración en el que se ha invertido 80.000 euros.

En este sentido, durante los últimos años diversos expertos en arte han cuestionado y criticado el estado de conservación de las piezas, en un edificio sin las condiciones adecuadas de temperatura y humedad propias de un espacio museístico.

El presidente de, Jorge Azcón, definió la jornada como “un día histórico y especial” por la exposición de las obras de arte “expoliadas” de Sijena, aunque no fue “un día redondo porque el esplendor no será total hasta que los frescos de la conocida como la Capilla Sixtina del románico no vuelvan al lugar de donde fueron arrancados y expoliados”. Azcón añadió al respecto que espera que el Tribunal Supremo ratifique “pronto” las dos sentencias de los tribunales aragoneses a favor del “retorno” de las pinturas murales del MNAC.

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Sijena, José Jaime Castellón, manifestó que la recuperación del monasterio brinda la oportunidad de “construir una reconciliación con nuestros hermanos catalanes, porque no se entendería la historia de Aragón y Catalunya sin pasar por el monasterio de Sijena”.

A partir del sábado, solo con visitas guiadas limitadas

Después de las actuaciones de mejora del edificio, a partir de este sábado el público podrá efectuar una visita conjunta al monasterio de Sijena y a la exposición en un recorrido que comienza por la entrada al cenobio y avanza por la sala de San Juan Bautista, el pórtico de la iglesia, el interior del templo, la capilla que acogía el panteón real, el claustro, la sala capitular y la nave de los antiguos dormitorios con las obras de arte. Las entradas ya se pusieron a la venta el pasado martes, y las visitas serán los jueves por la tarde, los viernes y sábados mañana y tarde y los domingos por la mañana. Según informó el gobierno aragonés, solo podrá accederse a través de visitas guiadas, que durarán unos 40 minutos y en grupos de un máximo de 30 personas. La entrada general cuesta 9 euros y la reducida, la mitad, 4,5. Sijena exhibe ahora en este espacio climatizado y en el interior de vitrinas 9 obras procedentes del MNAC y 19 que formaban parte de la colección del Museu de Lleida, como las tres cajas sepulcrales del siglo XIV y cuatro fragmentos del retablo de Santa Anna, del escultor Gabriel Joly, unos relieves de alabastro que sobrevivieron al incendio que quemó el monasterio en agosto de 1936.