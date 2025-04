“Me he hecho un disco de autorregalo”

El cantante y compositor de Reus Joan Masdéu acaba de publicar La bonaventura, un EP de cinco canciones con el que celebra sus quince años de trayectoria en solitario, después de prácticamente 17 en la histórica banda del pop-rock catalán Whiskyn’s. “Después de 32 años casi sin parar, quería poner un punto y aparte en mi carrera para preguntarme por qué sigo tocando y participando de esta industria musical de timing tan delirante”, explicó el artista a SEGRE, antes de reconocer que “no he podido evitar lanzar un nuevo trabajo, aunque sea un EP. He cumplido 50 años y he visto que era el momento para este disco de autorregalo, por la ilusión que tengo por seguir cantando y tocando”. Y Almacelles será uno de los primeros puntos en que verá la luz. Masdéu actuará este viernes (22.00 h, gratuito) en el ciclo Nits de Taverna de la sala Arca. Lo hará en formato de dúo, acompañado a la guitarra eléctrica y segundas voces por Maurici Gené. Será quince días antes del estreno más ‘oficial’, al frente de una banda, el 26 de abril en el Teatre Bartrina de su Reus natal. El título es un juego de palabras intencionado: “por un lado, la buenaventura, la suerte que nos espera y aquello que tiene que venir en el futuro, pero por otro, la buena aventura, el camino recorrido en todos estos quince años en solitario y antes con Whiskyn’s”. En este trabajo, Masdéu ha revisitado su primer single en solitario, El carrer dels jocs florals, y el más reciente, No en tens prou, con colaboraciones de “gente joven que admiro”, como Dan Peralbo i el Comboi y River Omelet, como “una forma de dar crédito a las nuevas generaciones”.