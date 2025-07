Jordi Armengol: «La cultura no es un lujo, es una necesidad»

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El 15 Festival de Pasqua de Cervera, dedicado a la música clásica catalana, arranca hoy con el concierto de Aupa Strings e incluirá 15 actuaciones y otras actividades hasta el día 19. El músico Jordi Armengol está al frente desde el 2021.

Hace cinco años que dirige el festival. ¿Qué le ha aportado?

Fue el primero que dirigí. Estudié musicología y siempre me he interesado por la recuperación de la música catalana (...) He descubierto todo lo que hay detrás de los conciertos, toda la producción que no se ve.

Este año se dedica a Juli Garreta.

Conmemoramos el 150 aniversario de su nacimiento. Es muy conocido por sus composiciones de cobla y sardanas. Tiene muy buena música sinfónica y de cámara. Pau Casals estaba enamorado de su obra. Cuando murió dijo que él había perdido un amigo, pero que Catalunya había perdido un genio (...) tenía una personalidad curiosa, no quería llamar la atención.

Era humilde.

Sí, nunca quiso protagonismo. En la conferencia de Jordi Lara nos explicará cómo era. Lo define como el humilde relojero de Sant Feliu de Guíxols que hizo una música extraordinaria sin tener muchos estudios.

En el festival también se estrenan dos obras de Carles Marigó. ¿Qué tiene en común con Garreta?

Ambos crearon música muy original. El domingo hemos programado el concierto Garreta y Marigó: la música catalana un segle després con la orquesta Camerata de Música Catalana. Será como un diálogo entre los dos artistas (...) Es muy interesante que se interpreten piezas de compositores que están vivos y puedan venir a los conciertos.

Es una forma de valorarlos.

Exacto. Cuando hablamos de recuperar el patrimonio musical catalán no son tan solo compositores del siglo XVII o XVIII, también hay música del siglo XX y actual que no se toca y también vale la pena conocerla.

¿Habrá estilos diferentes?

Sí, podemos encontrar jazz en el concierto-degustación de Mompou o un concierto teatralizado sobre la vida de Garreta. Todos tienen su qué. En la inauguración del sábado actuará el Cor Infantil Amics de la Unió, uno de los mejores de Europa. Y con los conciertos de proximidad se descubren diferentes espacios de Cervera.

¿Cuesta atraer público en un festival de música clásica?

Sí, la música clásica no es mayoritaria, pero la programación creo que puede gustar a gente que está acostumbrada a ir de conciertos y a gente que no.

El año pasado se puso en duda la continuidad del festival ¿Las administraciones deberían apoyar más a iniciativas como estas?

La Paeria de Cervera al final ha creído en el Festival de Pasqua y desde el Institut Català d’Empreses Culturals también han aumentado su aportación hasta el 60%. Es un festival declarado de Alt Interès Cultural. Es el único dedicado íntegramente a compositores catalanes de todas las épocas. Hace años que desde el sector se reivindica que la Generalitat dedique el 2% del presupuesto a la cultura. La cultura es una necesidad.

¿Qué nos aporta la cultura?

Es el fomento del espíritu. Como más culta sea la gente, más culta será la sociedad. No debe verse como un lujo, debe ser accesible para todo el mundo. Y eso hemos intentado con el precio de las entradas del festival.