Carla Simón competirá ahora por la Palma de Oro de Cannes

Carla Simón se llevó el Goya a la mejor dirección novel y el Gaudí a la mejor película en lengua catalana con su largometraje de debut en 2017, Estiu 1993. Con su segunda cinta, Alcarràs (2022), la cineasta barcelonesa con raíces familiares en Ponent hizo historia ganando el Oso de Oro de la Berlinale y, ahora, su tercer largometraje, Romería, competirá por la Palma de Oro del festival de Cannes. Así lo anunció ayer la productora María Zamora –fiel acompañante de Simón en toda su aventura cinematográfica– sobre este film producido y distribuido por Elástica, que llegará a las pantallas de cine el 5 de septiembre. La directora reconoció que le parecía una posibilidad “muy remota” que su tercera película fuera seleccionada a competición en Cannes. “En general, lo que hago es pensar que no. En este caso, que fuera oficial me parecía una cosa muy remota. Entonces, cuando te viene el sí, pues lo celebras, y si es que no, pues ya estás un poco mentalmente preparada”, comentó. En la película, la joven Marina, adoptada desde muy pequeña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico, y su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Para Simón, este film tiene “algo del tono” de Alcarràs y Estiu 1993, cerrando así como una trilogía de memoria familiar. “Al final somos la misma persona toda la vida”, reflexionó. Entre otros films, Romería competirá en Cannes con Sirat, la cuarta película del gallego Olivier Laxe (O que arde, que ya fue distinguida en 2019 en el festival francés).