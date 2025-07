El ‘Mil Maneres’ de Alcoletge más accesible

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Alcoletge acogerá del 25 al 27 de abril la sexta edición del festival Mil Maneres de artes escénicas, que en esta ocasión se desarrollará bajo el lema de ‘mil maneres de somiar’. El certamen dará un paso decidido hacia la accesibilidad plena con un proyecte dirigido a colectivos con discapacidades y capacidades diversas. Así se destacó ayer en la presentación del Mil Maneres, en un acto encabezado por el alcalde, Josep Maria Gras, junto al director artístico, Xavier Iglesias, entre otros responsables. Entre las propuestas del programa, el espectáculo Fly me to the moon, de Leandre Clown; teatro inclusivo con Un conte enrere, de La Màxima; la instalación interactiva Els amics d’en Crusó, de Toc de Fusta; la obra Un vestit nou per a l’emperador, de La Pera Llimonera, que incorpora lenguaje de signos, o la danza y acrobacia de 361 Grados, de Proyecto Tránsito, y H, de La Córcoles.