Premio en Alacant para un autor de poesía de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El escritor de Balaguer Francesc Culleré ganó el pasado fin de semana el premio de poesía del certamen literario Vila de Benissa, en Alacant, con el poemario Quan la mort arrela. El galardón está dotado con 2.000 euros y publicación en Viena Edicions.

Culleré (Belianes, 1967) reúne en esta obra una selección de haikús a través de los cuales –según explicó él mismo– traza “un paralelismo entre elementos de la naturaleza de Ponent y el ciclo vital de las personas”.

El autor, licenciado en Filosofía y Letras, ejerce de maestro en la Escola Mont-Roig de Balaguer. En su trayectoria literaria figuran títulos como los poemarios Al ponent dels dies, finalista del Premi Benet i Caparà 2008; Brots de saüc; Màrius Torres més enllà del demà, Premi Joan Perucho 2015 y Camins de l’alba, Premi Vila de Porreres 2024. También colaboró en el volumen De poeta a poeta. 36 poetes comenten 36 poemes de Màrius Torres.