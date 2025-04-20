El Festival de Pasqua de Cervera suma casi 2.000 espectadores

El concierto de la Cobla Sant Jordi clausuró anoche el Festival de Pasqua de Cervera. El Auditori acogió el concierto ‘El Violoncel de Garreta‘, con R. Garioud y D. Blanch. - C.MARSIÑACH

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Festival de Pasqua cerró ayer su 15 edición con éxito de público, cerca de 2.000 espectadores. Este año programaron un total de 11 producciones que se concretaron en 15 conciertos desde el pasado 10 de abril. La organización destacó que estas cifras, similares a las del año pasado, “demuestran la buena salud del certamen y el interés del público por la música clásica catalana”. De modo que se mantiene el crecimiento sostenido tras la pandemia.

Esta edición estaba dedicada al compositor Juli Garreta en el 150 aniversario de su nacimiento. Destacó por sus composiciones de música sinfónica, de cámara y sardanas.

Para cerrar el Festival de Pasqua, el paranimfo de la Universitat acogió anoche el concierto Del Modernisme de Garreta a la cobla del segle XXI, a cargo de la Cobla Sant Jordi y bajo la dirección de Miquel Massana. Interpretaron música de Juli Garreta y otros compositores actuales como Xavier Pagès-Corella y Albert Guinovart.

Por la mañana se celebraron dos conciertos de proximidad: El violoncel de Garreta en el Auditori Municipal, con Romain Garioud al violonchelo y Daniel Blanc al piano; y Essències en la Casa Sabater, con la formación de viento Quintet SenArts. Antes del concierto de clausura también se proyectó el documental Conxita Badia no existeix en el Auditori Municipal, en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de la soprano y pianista.

El Festival de Pasqua es el único dedicado íntegramente a la música clásica catalana. Desde su creación, su objetivo ha sido acercar esta música y el patrimonio a todo el mundo. El director artístico, Jordi Armengol, confió en que el certamen haya servido para “poner en valor la música catalana” y animó a los programadores a creer en ella. El festival también promueve música de nueva creación. Este año, el compositor Carles Marigó estrenó dos obras.

Cabe recordar que, después de que en 2024 el alcalde, Jan Pomés, pusiera en entredicho la continuidad del festival por falta de recursos, este año la Generalitat ha incrementado un 10% su aportación financiando el 60% del evento. El ayuntamiento avanzó que, de cara al año que viene, quiere aumentar el presupuesto del festival y que pase de 80.000 a 100.000 euros.