Unos 394.000 vehículos ya han vuelto al área metropolitana de Barcelona en la operación retorno de Semana Santa

Unos 394.000 vehículos ya han vuelto al área metropolitana de Barcelona en la operación retorno con motivo de Semana Santa, según ha informado el Servicio Catalán del Tráfico. Són datos hasta las dos del mediodía de este lunes. Esta cifra representa el 68% del total de 580.000 vehículos que Tráfico prevé que vuelvan hasta la medianoche de este lunes. Al mediodía, las retenciones sobre todo se concentran en varios puntos del AP-7, muy especialmente desde el sur. A las dos del mediodía, la autopista ha registrado colas de 16 kilómetros entre Santa Margarida i els Monjos y el Vendrell, y de diez entre el Vendrell y Altafulla.