La ocupación turística llega al 85% en la demarcación de Lleida los días festivos de Semana Santa

El Pirineo y las tierras de Lleida han cerrado la Semana Santa con unas ocupaciones turísticas que se han situado, por término medio, en un 85% entre el Jueves Santo y Lunes de Pascua. Son unas cifras ligeramente inferiores a las previstas por el mal tiempo del sábado, que se tradujo en anulaciones de última hora.

Según el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, entre el 12 y el 21 de abril, la demarcación ha recibido a más de 80.000 turistas que han generado más de 260.000 pernoctaciones, unas cifras similares a las del año pasado. Las estaciones de esquí de Baqueira Beret, Boí Taüll, Port Ainé y Espot han vendido unos 52.000 forfaits estos días festivos y se calcula que, durante la temporada, el sector habrá revalidado los 1,4 millones de forfaits.

El vicepresidente del Patronato, Juan Antonio Serrano, ha explicado que "los niveles de empleo han disminuido ligeramente con respecto a las previsiones iniciales porque algunos visitantes han acortado su estancia por las lluvias del sábado, ha habido reservas de última hora que no han llegado y también se han registrado algunas anulaciones".

Con todo, Serrano se ha mostrado satisfecho por los buenos resultados que, según ha indicado, "reflejan el buen trabajo del sector". Al mismo tiempo, el vicepresidente ha destacado que estos días "los turistas han podido combinar las últimas bajadas por las pistas de esquí con los primeros descensos de rafting" y ha recordado también la amplia oferta de naturaleza, cultura y gastronomía.

Buena ocupación en hoteles, campings y casas rurales

Por sectores, los hoteles de la demarcación han registrado una ocupación de entre el 75% y el 80% entre Jueves Santo y este lunes. En el caso de los bungalows, en las tierras de Lleida han colgado el cartel de completo y en el Pirineo han llegado al 70%. Las plazas de acampada de la plana han sido al 100%, mientras que en el Pirineo han tenido una ocupación más baja.

Asimismo, las casas de turismo rural han estado al 82%. El nivel de reservas entre los días 12 y 16 se situó entre el 30% y el 70%, según los datos del Patronato de Turismo.

Más de 50.000 forfaits vendidos durante la Semana Santa

Les últimas nevadas han permitido en el sector del esquí alargar la temporada hasta este lunes y, según el Patronato, las estaciones de Baqueira Beret, Boí Taüll, Port Ainé y Espot han vendido unos 52.000 forfaits estos días festivos.

Según los datos de Ferrocarriles de la Generalitat, la estación de Boí Taüll ha recibido a 11.000 esquiadores, Puerto Ainé ha contabilizado cerca de 4.000 y Espot Esquí unos 2.100. De esta manera, Baqueira habría recibido unos 35.000.

La temporada revalida los 1,4 millones de forfaits

Con el cierre de estas cuatro estaciones, las últimas que continuaban abiertas a la demarcación de Lleida, se da por acabada la temporada 2024-2025. El Patronato de Turismo estima que esta campaña de invierno se han revalidado los 1,4 millones de forfaits, a la espera del cierre definitivo de los resultados.

Como es habitual, Baqueira Beret es la que ha recibido a más visitantes y, según los datos de la estación, ha vendido 1.020.796 forfaits durante los 131 días de explotación de la temporada. La empresa ha destacado que, aunque abrió dos semanas más tarde que la temporada anterior --lo hizo el 12 de diciembre--, los resultados finales han sido muy similares.

Eso ha sido posible, asegura la estación, gracias a un manto de nieve estable en pistas que ha permitido el esquí y snowboard a las cuatro áreas de la estación de manera constante. Les nevadas sumadas han dejado 320 centímetros de nieve a la estación aranesa y pallaresa, mientras que la pasada campaña contabilizaron 491.

"Un motor económico del Pirineo"

El vicepresidente del Patronato de Turismo, Juan Antonio Serrano, ha afirmado que "las estaciones han vuelto a demostrar que son un motor económico del Pirineo" y ha apuntado que "hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado al inicio de la temporada de consolidar los 1,4 millones de forfaits vendidos del invierno pasado".

Otro de los atractivos del Pirineo y las Tierras de Lleida durante estos días ha sido la oferta de turismo activo, con actividades de tierra, agua y aire para disfrutar de los mejores espacios de la demarcación. Aunque las lluvias del sábado perjudicaron las propuestas del suelo como la BTT o el senderismo, las actividades de agua se pudieron mantener. Estas precipitaciones han mejorado todavía más las reservas de agua y garantizan un caudal óptimo por la práctica de deportes como el rafting o el barranquismo, según destaca el Patronato.