Tono Folguera, premio al productor catalán del año

El productor de cine Tono Folguera (Barcelona, 1966) será reconocido con el Screen International Award al productor catalán del año en el marco del BCN Film Fest 2025. Se trata de la segunda edición de este reconocimiento, que otorga la revista británica de cine Screen International a un productor o productora catalán destacado por su trayectoria e impacto en el panorama cinematográfico internacional. La corresponsal en España de esta revista, Elisabet Cabeza, será la encargada de entregar el premio a Tono Folguera durante la ceremonia de inauguración del BCN Film Fest, este jueves en los Cines Verdi de Barcelona. Tono Folguera, que ha participado en éxitos recientes del cine catalán como Alcarràs o El mestre que va prometre el mar, tiene raíces familiares en el pueblo de Abella de la Conca, en el Pallars Jussà.

Con una trayectoria de más de 20 años en la producción de documentales y películas de ficción, Folguera es fundador de las productoras Lastor Media y Vilaüt Films y ha apoyado el talento de cineastas como Carla Simón (Alcarràs), Clara Roquet (Libertad), Carlos Marqués-Marcet (Polvo serán, 10.000 km), Agustí Villaronga (Loli Tormenta), Elena Martín Gimeno (Creatura), Mikel Gurrea (Suro), Marcel Barrena (Mediterráneo), Carles Bosch (Bicicleta, cullera, poma) o la libanesa Mounia Akl (Costa Brava, Lebanon), entre otros.