Floristas leridanos encaran la ‘diada’ con optimismo

Las rosas son el otro emblema de Sant Jordi y las floristerías leridanas encaran la campaña de ventas de este año con optimismo. “Tendremos mucho trabajo, las previsiones meteorológicas favorecerán que la gente pasee y que compre las rosas en la floristería de su barrio”, apuntó Paloma Arroyo, presidenta del Gremi de Floristes de Lleida. El precio medio de una rosa “partirá de los 4 o 5 €, dependiendo de su calidad”, aseguró. Por su parte, Jael Trabazo, de Saüc Art Floral i Decoració de La Seu, explicó que llevan desde el sábado trabajando intensamente en los preparativos para hoy. Esperan vender unas 3.000 rosas y “la roja continuará siendo la más solicitada”, dijo. Los clientes habituales, añadió, “compran cada vez con más anticipación y hay muchos que ya vinieron hoy (por ayer) a llevarse la suya”.