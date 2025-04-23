Los libreros confían hoy en la ‘diada’ después del freno de la Semana Santa

Libreros y editores afrontan hoy Sant Jordi con buenas perspectivas de ventas de libros después del freno que supuso la Semana Santa, con los festivos Viernes Santo y Lunes de Pascua. En Lleida, el Eix de la rambla Ferran volverá a concentrar la fiesta del libro y la rosa, con cerca de una cuarentena de novedades de autores de Ponent.

La última diada antes de la fatídica pandemia, en 2019, cayó en martes, justo después de Lunes de Pascua y toda la Semana Santa. Seis años después, la fiesta de Sant Jordi llega de nuevo después de Semana Santa, una coincidencia del calendario que no gusta del todo a libreros y editores. Jordi Caselles, al frente de la librería ‘decana’ de Lleida, destacó ayer el “freno” de ventas por esta festividad, aunque este pasado sábado “trabajamos a buen ritmo” para compensar el cierre del establecimiento en Viernes Santo y Lunes de Pascua.

En esta misma línea se expresó Mertxe París, propietaria de El Genet Blau (que acaba de estrenar nuevo local) y vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya: “Cada Sant Jordi es diferente y, en este, no creo que hayamos superado el 50% de las ventas previstas durante la semana previa, a pesar de que el sábado se vio un incremento de clientes”. Eso sí, ambos remarcaron que la ‘clave’ del éxito dependerá del tiempo soleado y el cielo despejado. “Esperamos una jornada muy participativa, somos optimistas..., ¡siempre que nos acompañe el tiempo!”, señalaron.

En la capital del Segrià, la Paeria ultimó ayer todos los detalles para ubicar un año más la fiesta en el Eix de la rambla Ferran, con la señalización de las paradas (un total de 203 en toda la ciudad) y la instalación del escenario para los conciertos que animarán la jornada. Cabe recordar que la Guàrdia Urbana cerrará al tráfico desde las 7.00 y hasta las 22.00 horas la avenida Francesc Macià y Ferran (salvo el tramo entre General Brito y la estación) y también la avenida del Segre en sentido hacia el Pont Vell.

Acto institucional de la Generalitat y reivindicación en el IEI del catalán

La Generalitat celebró ayer por primera vez en Lleida un acto institucional previo a Sant Jordi. La Biblioteca Pública acogió el espectáculo Emmascarament, con la bailarina Maria Mora y el músico Arnau Millà, basado en la obra de Víctor Català. El acto contó con la intervención de la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, que calificó la diada de “ejercicio de cultura, civismo y voluntad de convivencia que deben prevalecer todos los días del año para cerrar el paso a los discursos y posicionamientos contrarios”. También se proyectó el mensaje institucional de President Illa que valoró esta fiesta como una “expresión de diálogo y de apuesta por los valores humanos en unos momentos en que es más necesario que nunca”. Por otro lado, la diputación de Lleida reivindicó la lengua con el estreno en el IEI de la instalación-libro gigante en Ca ta là!, que podrá verse hasta el martes 29. El presidente, Joan Talarn, destacó “el pilar sobre el que se sostiene nuestra sociedad: la lengua en la que pensamos, hablamos y escribimos nuestro futuro colectivo”.