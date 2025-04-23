Nombres propios este Sant Jordi en Lleida: Maria Barbal, Pep Coll, Carles Porta y Anna Sàez

Las paradas de Sant Jordi contarán hoy con un auténtico desembarco de títulos de autores leridanos, cerca de una cuarentena de novedades que pugnarán por colocarse entre los libros preferidos por parte de los lectores. El televisivo Carles Porta ‘atacará’ con una nueva entrega de sus Crims, aunque para crimen el que relata la directora de SEGRE, Anna Sàez, en L’enverinadora, que puede convertirse en una de las sorpresas de la diada. También destacan dos ‘pesos pesados’ de la narrativa catalana con sendas novedades: los pallareses Maria Barbal (Peripècies) y Pep Coll (Els crims de la mel). Y para demostrar que la novela negra también está en boga en Ponent, dos títulos que harán las delicias de los fans del género: A boca de fosc, de Juan Cal, y Culpables, de Marta Alòs.

Por otro lado, durante las últimas semanas se han hecho un hueco en los escaparates títulos singulares como Lo fill del sagristà, de Josep Maria Carles; Cugula, de Ivet Eroles, o Les ànimes fidels, de Helena Rufat. Cabe destacar también la primera novela de Jordi Pàmias (La claror de la neu) o el nuevo título de Núria Perpinyà (El cos invisible).