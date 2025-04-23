Vuelve la Fira Medieval Sant Jordi i el Drac, este fin de semana en Puigverd de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida acogió ayer la presentación de la 18 edición de la Fira Medieval Sant Jordi i el Drac que se celebrará los días 26 y 27 de abril en Puigverd de Lleida. Las actividades comenzarán el sábado con un almuerzo organizado por los jubilados del municipio, seguirá con una tirada de bitlles, un espacio de pintacaras, talleres, juegos de madera y gincana. Por la tarde, se abrirá el mercado medieval y, además de los talleres, se ha programado un tiro de arco, ruta por las bodegas de Puigverd, batucada con Projecte Revolta y los Grallers del Drac. Seguirá con la plantada de bestiario, bailes medievales y de brujas. La jornada se completará con una cena y el espectáculo estrella de la representación de Sant Jordi i el Drac, a cargo de unas 150 personas, y que cuenta con una nueva dirección. El domingo habrá otras actividades como una exhibición de trabucaires y el repique de campanas, una exhibición canina y un concierto medieval, entre otras. Los organizadores esperan a unos 2.000 visitantes durante el fin de semana y cuentan con el apoyo de una treintena de voluntarios.