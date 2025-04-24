“La literatura desde Ponent, en plena euforia”

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La diada de Sant Jordi en Lleida arrancó a primera hora con una cita que ya es tradición, el desayuno literario organizado por Pagès Editors, que volvió a reunir a cerca de medio centenar de autores y colaboradores para coger fuerzas de cara a la jornada de firmas ante los lectores. A este acto también asistieron el alcalde, Fèlix Larrosa; la concejala de Cultura, Pilar Bosch; y el subdelegado del Gobierno, José Crespín. Larrosa aprovechó para reiterar que la Paeria impulsará la recuperación del chalet noucentiste de los Camps Elisis como espacio de lectura y ocio y recordó también el proyecto en marcha de la nueva biblioteca en Joc de la Bola. Por su parte, el escritor Francesc Baena se encargó este año de leer la glosa de la diada mientras que la directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès, mostró su “gran alegría porque la literatura catalana y escrita desde Ponent está en plena euforia”. Aseguró en este sentido que este 2025 es “uno de los años con más novedades de escritores de Lleida”. La jornada arrancó de forma especial para uno de los autores, Jordi Pàmias, que recibió la felicitación no solo por su santo sino por su ‘debut’ novelístico con La claror de la neu. El poeta de Guissona de 87 años, con una extensa trayectoria literaria a sus espaldas, ha revisado a fondo “una novela que comencé a escribir a mediados de los 90 y que me hace muy feliz poder estrenar por fin”. Por su parte, la leridana Marta Alòs, que se preparó para una intensa diada de firmas de su tercera novela negra, Culpables, instó a la ciudadanía a ayudar al sector. “Se están cerrando librerías y, más allá de hoy, hay que comprar libros todo el año”, reclamó.