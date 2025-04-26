Diálogo entre diferentes épocas del arte

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El arte histórico del Museu de Lleida dialoga con el arte contemporáneo de la Fundació Sorigué en la exposición Origen, inaugurada ayer en el primer espacio museístico. A través de una veintena de obras, la muestra –una creación conjunta entre ambas instituciones– establece conexiones entre diferentes épocas artísticas y aborda temáticas universales que han atravesado la historia del arte. “Invita a reflexionar sobre cuestiones como la vida, la muerte, el pasado, o el legado”, aseguró Clara Arbués, directora del Museu de Lleida. Por su parte, Ana Vallés, presidenta de Sorigué y directora de la Fundació Sorigué, explicó que el título de la exposición tiene dos acepciones: “acercar y presentar nuestra colección a la ciudad, sede de la fundación y de nuestro trabajo, y mostrar que el origen de la inspiración del arte contemporáneo se encuentra, en parte, en obras del Museu de Lleida”.

Entre las piezas, destacan una cabeza de hierro fundida de Jaume Plensa que “dialoga” con piezas de la prehistoria, o la obra Peinture pariétale sur toile de Miquel Barceló, que conecta con la reproducción de las pinturas de la Roca dels Moros del Cogul. Asimismo, se exponen por primera vez en España obras como la proyección Albion, de Matt Collishaw. Según destacaron sus responsables, la muestra no requiere mediación para su comprensión, porque “las relaciones son muy intuitivas”, apuntó Vallés. “No es una propuesta elitista ni compleja intelectualmente”, subrayó Arbués, que añadió: “el proyecto representa un paso importante para el Museu, que busca abrirse a nuevos públicos y fortalecer su vínculo con la ciudadanía”.

Puertas abiertas hoy y mañana y actividades paralelas

El Museu de Lleida ha previsto puertas abiertas gratuitas hoy y mañana para visitar Origen. Además, mañana, ha programado dos visitas guiadas a las 10.30 y a las 12.00 horas, con inscripción previa al correo reserves@museudelleida.cat. La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2026. Paralelamente, Arbués anunció que el museo desarrollará un programa de actividades educativas en torno a la exposición y que ha previsto organizar coloquios entre profesionales del arte histórico y contemporáneo para añadir valor a la propuesta.