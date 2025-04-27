Alcoletge sueña de Mil Maneres

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El teatro, la música, la danza y el circo en directo y para toda la familia se adueñan de Alcoletge un año más con motivo del festival Mil Maneres, que celebra su sexta edición este fin de semana. Las calles, plazas y equipamientos del municipio se llenaron ayer del público y espectáculos como Es ven germà petit, del Centre de Titelles de Lleida, agotaron las entradas en taquilla. Desde la organización del certamen apuntan que a lo largo del día de ayer recibieron a un millar de personas. También, destacaron la obra de clown Un vestit nou per a l’emperador (que se repetirá hoy a las 11.30 h) de La Pera Llimonera Teatre; el teatro inclusivo Un conte enrere, de la compañía La Màxima y la Fundació Privada Ilersis; y la xaranga de la Sidral Brass Band. “Hemos apostado por la accesibilidad y la adaptabilidad. Por eso, los espectáculos en el pabellón municipal cuentan con una interpretación simultánea en lengua de signos y audiodescripción”, apuntó Núria Mirada, responsable de comunicación del Mil Maneres. De hecho, entre el miércoles y el viernes, el festival recibió la visita de 1.400 escolares y “fue muy emocionante ver cómo los niños y niñas podían participar activamente en las propuestas gracias a estas medidas inclusivas”, explicó Mirada.

El certamen concluye hoy y la organización espera llegar a los 4.000 asistentes en esta edición, que comenzó el miércoles.