El islandés Halldór Már adapta al inglés ‘himnos’ del pop-rock catalán

El cantautor y guitarrista islandés Halldór Már (Reikiavik, 1972), afincado desde hace más de treinta años en Barcelona, ha adaptado al inglés nueve canciones emblemáticas del pop-rock catalán en su nuevo trabajo discográfico, This way, please, que además incluye un ‘regalo’ singular, una versión en islandés de L’estaca de Lluís Llach. “Diez años después de publicar Winds, en el que adapté al inglés clásicos de la Nova Cançó, quería celebrarlo ahora con un nuevo reto, cantar en inglés algunos de los ‘himnos’ del Rock Català”, explicó el artista a SEGRE en una reciente visita a Lleida. Así, se ha atrevido con temas emblemáticos como Corren de Gossos, Bon dia de Els Pets, Camins de Sopa de Cabra, Llença’t de Lax’n’Busto, Puc ser jo de Whiskyn’s y Boig per tu de Sau. El álbum, ya en plataformas y a finales de mayo en CD, incluye también canciones más ‘modernas’ como L’última ressaca de Mishima, Louisiana o els camps de cotó de Els Amics de les Arts y Truca’m de Joan Dausà. “Si quería hacer un disco de rock catalán tenía clarísimo estos temas”, comentó el cantante, que hace siete años se convirtió en una cara popular en Catalunya al presentar en TV3 el programa Katalonski. “Aquello me cambió la vida, aparecer cada semana en la tele, que la gente me reconociera por la calle, viajar por el mundo en busca de personas que aprendían catalán...”, reconoció Halldór Már Stefánsson, que también añadió con una sonrisa que “entonces ayudó mucho en mis conciertos, pero la gente después también te olvida muy rápido”. De hecho, aseguró que “en mi país, en Islandia, no soy nada conocido ni famoso, y me gustaría dar algún día un concierto allí”. Quizás ahora, ‘exportando’ el Rock Català.