El Último de La Fila vuelve a los escenarios: Manolo García y Quimi Portet anuncian una gira de conciertos para 2026

Manolo García y Quimi Portet han confirmado el retorno a los escenarios de El Último de La Fila en 2026. Después de casi tres décadas de ausencia, su vuelta se materializará en una gira que a partir de la primavera de 2026 recorrerá varias ciudades del Estado y pasará por Barcelona. Formado el 1985 en Barcelona, El Último de la Fila irrumpió a la escena musical, fusionando influencias rock, pop y flamencas y con una trayectoria llena de reconocimientos y múltiples discos de oro y de platino. Desde su separación oficial en 1998, tanto García como Portet han desarrollado sus carreras en solitario.

La gira del grupo pasará por Fuengirola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, San Sebastián, En Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. Las entradas se pondrán a la venta el 29 de mayo a través ticketmaster.