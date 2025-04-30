Una coral de pueblo centenaria

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La sala del Foment de Sant Martí de Maldà se llenó hasta la bandera el pasado domingo con el concierto que ofreció la coral L’Arc de Sant Martí de este pueblo de la Vall del Corb para conmemorar su centenario. Se trata de una coral formada por una treintena de cantaires amateurs de 10 a 90 años (uno lleva 80 años en el coro). Al tratarse de un municipio pequeño, la entidad se ha convertido en un punto de cohesión social y cultural de los vecinos.

Durante el concierto, la coral L’Arc de Sant Martí contó con la colaboración de otras entidades del municipio. Desfilaron por el escenario los Tabalers dels Diables de la Vall del Corb, las mujeres de Fem Salut, Fem Vida, el club de lectura Plaers i Lectura, los más pequeños de la escuela El Tallat y las patinadoras Les 5 floretes así como excantaires de la entidad musical.

Entre las piezas que interpretó la coral cabe señalar Himne dels pirates de Albert Guinovart; La memòria de les mans de Txarango; Muntanyes del Canigó de Jacint Verdaguer; Abril 74 de Lluís Llach; I can’t help falling in love with you de Elvis Presley, The lion sleeps tonight de Solomon Linda o All you need is love de The Beatles, entre otras. El concierto culminó con la presentación del himno del centenario de la coral, escrito para la ocasión por Tallat Moix con música de Marcel Fabregat, director de la coral desde otoño del 2023 y pianista. El concierto contó también con Edu Escaño a la guitarra y Sisco Ayala a la percusión.

La coral fue fundada el día 25 de abril de 1925 como un Cor Clavé con voces masculinas para cantar caramelles. Durante unos años estuvo inactiva y recuperó la actividad el 1984 como coro mixto hasta la actualidad.