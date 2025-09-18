SEGRE

La víctima del accidente de Vilanova de Segrià es un vecino de Torrefarrera de 46 años

El choque frontal, entre una motocicleta y un coche, se produjo en un camino asfaltado entre Rosselló y Benavent de Segrià y la conductora del turismo resultó herida de gravedad menor

Un tram del camí de Rosselló, al seu pas pel terme de Vilanova de Segrià.

Un tram del camí de Rosselló, al seu pas pel terme de Vilanova de Segrià.

Un motorista de 45 anys i veí de Rosselló va morir ahir a la tarda quan va col·lidir frontalment amb un turisme mentre circulava pel camí asfaltat que va des de Rosselló fins a Benavent de Segrià (al punt quilomètric 2,3), al terme municipal de Vilanova de Segrià. Per causes que encara s’estan investigant, la motocicleta i el cotxe van xocar de cara. La conductora del turisme va resultar ferida de diversa consideració i va ser traslladada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident a les 19.32 hores i fins al lloc van acudir dos patrulles, dos ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb el d’ahir, ja són 23 les víctimes mortals a les carreteres lleidatanes, quatre més que en el mateix període del 2024. El 4 de setembre passat el conductor d’un turisme, de 42 anys i veí del País Valencià, va morir en una col·lisió frontal contra un camió a l’N-240 a Lleida. Només el mes de juliol, van morir deu persones en accidents de trànsit, una xifra que es va reduir a l’agost, amb una víctima mortal, després de la posada en marxa en diverses mesures de control. 

Un de cada tres morts, a Lleida

Les carreteres catalanes van registrar entre el 23 de juny i l’11 de setembre un total trenta- sis morts en trenta-dos accidents de trànsit. Dotze d’aquestes víctimes (una de cada tres) es van registrar en sinistres que van tenir lloc a les comarques de Lleida. A nivell de Catalunya el nombre de finats és el mateix que el que hi va haver en el mateix període del 2024. Aquesta situació va fer que Trànsit i els Mossos apliquessin des de principis d’agost diverses mesures, com un augment dels controls de velocitat i més presència policial a Lleida. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va fer balanç aquest dilluns i va destacar que “aquest estiu hem contingut la sinistralitat en zona interurbana, amb un mes de juny amb reducció, un mes de juliol dolent, especialment a Lleida, i un agost amb reducció. Al setembre no hem començat bé però estem en xifres similars a l’any passat”. El 33,3% de les persones que han perdut la vida eren motoristes, vianants i ciclistes. Un total de 240 persones van quedar ferides greus, un 2,6% més que el 2024.

