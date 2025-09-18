La víctima del accidente de Vilanova de Segrià es un vecino de Torrefarrera de 46 años
El choque frontal, entre una motocicleta y un coche, se produjo en un camino asfaltado entre Rosselló y Benavent de Segrià y la conductora del turismo resultó herida de gravedad menor
Un motorista de 45 anys i veí de Rosselló va morir ahir a la tarda quan va col·lidir frontalment amb un turisme mentre circulava pel camí asfaltat que va des de Rosselló fins a Benavent de Segrià (al punt quilomètric 2,3), al terme municipal de Vilanova de Segrià. Per causes que encara s’estan investigant, la motocicleta i el cotxe van xocar de cara. La conductora del turisme va resultar ferida de diversa consideració i va ser traslladada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident a les 19.32 hores i fins al lloc van acudir dos patrulles, dos ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb el d’ahir, ja són 23 les víctimes mortals a les carreteres lleidatanes, quatre més que en el mateix període del 2024. El 4 de setembre passat el conductor d’un turisme, de 42 anys i veí del País Valencià, va morir en una col·lisió frontal contra un camió a l’N-240 a Lleida. Només el mes de juliol, van morir deu persones en accidents de trànsit, una xifra que es va reduir a l’agost, amb una víctima mortal, després de la posada en marxa en diverses mesures de control.
Un de cada tres morts, a Lleida
Les carreteres catalanes van registrar entre el 23 de juny i l’11 de setembre un total trenta- sis morts en trenta-dos accidents de trànsit. Dotze d’aquestes víctimes (una de cada tres) es van registrar en sinistres que van tenir lloc a les comarques de Lleida. A nivell de Catalunya el nombre de finats és el mateix que el que hi va haver en el mateix període del 2024. Aquesta situació va fer que Trànsit i els Mossos apliquessin des de principis d’agost diverses mesures, com un augment dels controls de velocitat i més presència policial a Lleida. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va fer balanç aquest dilluns i va destacar que “aquest estiu hem contingut la sinistralitat en zona interurbana, amb un mes de juny amb reducció, un mes de juliol dolent, especialment a Lleida, i un agost amb reducció. Al setembre no hem començat bé però estem en xifres similars a l’any passat”. El 33,3% de les persones que han perdut la vida eren motoristes, vianants i ciclistes. Un total de 240 persones van quedar ferides greus, un 2,6% més que el 2024.