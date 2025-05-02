Els Pets, Ginestà, Tomeu Penya y Buhos, en el festival Paupaterres 2025

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Els Pets celebrando sus 40 años de gira, Doctor Prats con la presentación de su quinto disco, Ginestà, Tomeu Penya, Buhos y El Pot Petit encabezan el cartel del festival Paupaterres 2025, que se celebrará en Tàrrega del 9 al 12 de julio.

Una veintena son las bandas confirmadas para la 27ª edición del certamen, que contará con conciertos y actividades a lo largo de cuatro días de festival.

La asociación cultural Paupaterres, organizadora del festival con la colaboración del ayuntamiento de Tàrrega, apuesta por una mezcla de estilos, el descubrimiento de nuevos talentos, las presentaciones de discos y los artistas de larga trajectoría. A parte de los nombrados, también actuarán en el Paupaterres 2025 el grupo revelación Remei de Ca la Fresca, la cantautora de Golmés Xènia Páez o Flashy Ice Cream con su sonido urbano. En el cartel tampoco falta la apuesta por el talento leridano, con ocho artistas de las Terres de Ponent, entre los que destacan Mateu Bru, Utopia, Faves Tendres y Olga Zoet. Más formaciones y artistas programados son Guillem Gisbert, Amparanoia, Adrià Salas, Juls y Blu Nana, entre otras.

Próximamente se anunciarán las actividades paralelas y de carácter familiar que se complementarán con el mercado de artesanía, el espacio gastronómico, el PaupaJoves y el PaupaKids, entre otros.

El diseño del cartel de esta edición, que se presentó ayer en las redes sociales del festival, es obra del leridano Adrián Soriano, que ha sabido captar la esencia vibrante y veraniega del festival Paupaterres con una imagen dinámica y colorista. Las entradas se pondrán a la venta pronto con precios populares manteniendo su objetivo de hacer la cultura accesible.