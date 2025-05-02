Espectacular mural de la artista Lily Brick cerca del hospital Arnau de Vilanova de Lleida
En Viveros Gabandé, con las flores como protagonistas
La artista Mireia Serra (Lily Brick) está a punto de finalizar un nuevo mural, en esta ocación en Viveros Gabandé, cerca del hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Las protagonistas de la nueva creación artística son las flores como las margaritas y las amapolas, en un paisaje típico leridano en esta época del año. La creadora –que será madre en breve– se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes del arte urbano a nivel internacional.
Cultura
Penelles empieza a ganar color
REDACCIÓ