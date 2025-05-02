Penelles empieza a ganar color

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Penelles volvió ayer a vestirse de fiesta y de color con el comienzo del Gargar Festival de Murals i d’Art Rural, en una edición especial que conmemora una década de transformación artística y comunitaria en el corazón de La Noguera. Un pasacalles inaugural recorrió las calles del municipio desde primera hora y culminó con la presentación oficial de la nueva imagen del certamen: el capgròs de la Ganga, una ave esteparia que ha simbolizado el Gargar desde sus inicios. La comitiva festiva estuvo acompañada por los gigantes y capgrossos locales, junto a la colla de gigantes y grallers de Linyola. Esta edición pretende reivindicar la identidad rural, la cultura popular y el poder transformador del arte.

Asimismo, tuvo lugar un taller de ilustración experimental dirigido por el artista Quim Torres, que combinó paseos por el entorno natural de Penelles, técnicas de tinta y lejía, y la ilustración en gran formato. Los primeros murales empezaron a tomar forma al mediodía con la destacada participación de Egeacrea y Luisa Estrada, dos de los diez artistas invitados de la edición. Por la tarde, estaba prevista la presentación de la cerveza conmemorativa de los 10 años del Gargar, X Edition, así como que la jornada concluyera con música electrónica y urbana, y una sesión de monólogos abierta y gratuita.