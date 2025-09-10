El simulacro de Protección Civil hace sonar las alertas de los móviles de Lleida, con incidencias en algunas líneas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Protección Civil ha probado a las 10.00 horas de este miércoles el sistema de alertas de emergencias en los teléfonos móviles situados en la demarcación de Lleida. Se trata de la segunda prueba en la provincia del sistema Es-alert de alertas de Protección Civil de la Generalitat. Como ya pasó en el anterior simulacro, en febrero de 2023, la alerta no ha llegado a todos los dispositivos. Según parece, esta vez se han quedado sin sonar teléfonos de líneas de la compañía Movistar.

Estas alertas ya se han utilizado este año en varias ocasiones como en el incendio de Torrefeta –cuándo se confinó a los vecinos de localidades como Guissona y Agramunt– y en temporales.

Hoy, el mensaje del simulacro que han recibido a los usuarios ha sido: “Prueba de alerta de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya. No llames al 112, es una prueba. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte. Es una prueba”. Se ha enviado en catalán, castellano e inglés.