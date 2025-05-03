La Lleida del XVII, en un montaje a ritmo de flauta en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El músico y profesor Carles Fortuny, natural de Balaguer, presentará mañana domingo día 4 de mayo en Tàrrega Sendo, un espectáculo que combina teatro, música y multimedia y que está ambientado en la Catalunya interior del siglo XVII. Fortuny explica que “el protagonista de la obra, Sendo, se queda huérfano de padre de pequeño por la Guerra dels Segadors y al llegar a los 40 años explica la vida en el pueblo ligada a los olivos de herencia familiar y su frustración de no haber podido cumplir su sueño, que era dedicarse a la música y poder tocar la flauta”.

El escenario se localiza en un pueblo imaginario de las Terres de Ponent tal y como evidencian el acento del protagonista y de los actores. Sendo se basa en un monólogo en el que el protagonista, encarnado por el mismo Carles Fortuny, narra unas memorias explicadas entre el actor en escena y los actores en pantalla.

A su vez, todo el espectáculo, que dura unos 45 minutos, está acompañado por música barroca grabada e interpretada por una flauta a modo de instrumentos contemporáneos (batería, bajo eléctrico, órgano, guitarra eléctrica...). Destaca también que las piezas de época barroca tienen arreglos de estilos modernos, desde el reggaeton al chill out.

Carles Fortuny es el protagonista de Sendo y el responsable de los arreglos y la grabación de audio, registro y edición de imágenes y de vídeo. La masterización del audio del espectáculo ha corrido a cargo de Marcel Fabregat de Tàrrega; el diseño de luces del directo es de David Pacheco de Staff Art también de Tàrrega, y el asesoramiento escénico ha ido a cargo de de Genís Farran también de la capital del Urgell. El guion es obra de Laura Corominas de Bagà, de hecho es la única persona del equipo de fuera de las Terres de Ponent. Los nueve actores que aparecen en pantalla y que acompañan a Fortuny en Sendo, que está de forma presencial y en solitario con su flauta en el escenario, provienen de la Noguera y el Urgell. “Sendo es un espectáculo con denominación de origen Lleida que dignifica el papel de los pobladores rurales en la historia de Catalunya” según Fortuny. Sendo se estrenará mañana, a las 19.00 horas, en el espacio Vedruna.

Fortuny ha estado vinculado a diferentes proyectos musicales como la coral del colegio Sant Josep (Vedruna) de la capital del Urgell, ya desaparecida.