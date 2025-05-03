La lluvia no puede con el Gargar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La intensa lluvia que cayó ayer por la mañana en buena parte del llano de Lleida frenó la actividad artística del Gargar Festival de Penelles, en la Noguera, pero, pasada la tormenta, buena parte de la quincena de artistas que participan en esta décima edición volvieron a sus murales y por la tarde el ritmo era ya frenético. Los numerosos visitantes que se acercaron al municipio se quedaban admirados por el realismo de algunas creaciones, como es el caso de las obras del murciano Jotalo o Eslicer, o los ratones del francés TWOPY, así como con la exposición sobre los diez años del certamen en el recóndito y, a la vez encantador, espacio del Portalet.

El programa para hoy propone múltiples actividades. Entre ellas cabe citar un cuentacuentos a cargo de Kabriolats (11.30h), un set de baile con Miqui Puig (12.00), una charanga itinerante con Festuc Fast Band (16.00h), un tardeo musical de los 80 en Cal Basté (18.00h), o una ruta ‘golfa’ de tractores (20.00h), además de diferentes talleres. Mañana domingo empezará la jornada con un desayuno popular de tupinada.