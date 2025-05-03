El PSOE aumenta su distancia con el PP en intención de voto tras el apagón, según el CIS 'flash'

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en un acto público, a 07 de octubre del 2023 en Granada .

El PSOE sería el partido más votado en unas próximas elecciones generales y ampliaría su ventaja con el PP, según la 'Encuesta flash sobre el apagón eléctrico' publicada este sábado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el PSOE tendría una intención de voto del 34,8%, lo que supone 7,3 puntos más que el PP, que sería del 27,5%.

Este dato supera en 2,2 puntos porcentuales al de las últimas estimaciones de voto recogidas en el barómetro que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó en abril.

Como tercera fuerza política se sitúa Vox, al que votaría el 15,9%, seguidos de Sumar (5,7%), Podemos (3,4%), Junts (1,8%) y ERC (1,5%).

Les siguen Se Acabó la Fiesta (1,2%), EH Bildu (1,1%), BNG (0,7%) y EAJ-PNV (0,4%). Por otro lado, el 6,25% de los encuestados manifiesta que votará por otro partido.

En esta encuesta tras el apagón y, a la pregunta directa de quién votaría en unas próximas elecciones, el 19% de los entrevistados responde PSOE; un 15% al PP, un 8,7% a Vox y un 3,1% a Sumar. El 21,9% contesta que no sabe aún y un 10,7% reconoce que no votará.

Un 78,9% de los encuestados admite que votó en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. De ellos un 29,6% apoyó al PSOE; un 22% al PP y un 10,9% a Sumar.