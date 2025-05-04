Ciutadilla revive batallas de su época medieval

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Pasear este fin de semana por Ciutadilla es como retroceder siglos atrás hasta la Edad Media. En el campamento, instalado en las inmediaciones del castillo, un total de 22 grupos de recreación formados por 156 figurantes, muestran a los visitantes como se vivía en la época medieval sin electricidad ni aparatos electrónicos.

Uno de los momentos más esperados y multitudinarios de la Trobada de Grups de Recreació Medieval, que celebra su 23 edición, fue el tradicional asedio al castillo con la batalla que protagonizaron los Hospitalers de Ciutadilla, liderados por Bernat con Guerau y sus hombres, para quedarse con la titularidad de la fortificación. Asimismo, ayer se recuperó el concurso de cocina medieval y el espectáculo de títeres para los más pequeños a cargo de Micro Troupe, que ofreció el espectáculo Trobairitz. Como novedad, se estrenó un taller de grabado y estampado.

Hoy domingo tendrá lugar la última jornada del encuentro. Seguirán las recreaciones de la vida en un campamento medieval. Además, se podrá visitar la feria con unas 25 paradas y la recreación hospitalera en Casa Valls. No faltarán pasacalles, el desfile solemne de los Hospitalers de Ciutadilla, danzas cortesanas y espectáculo de magia.