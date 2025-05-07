Confirman los libros más vendidos del Sant Jordi
El 52,3% fueron en catalán y el 47,7%, en castellano, según el Gremi de Llibreters
El Gremi de Llibreters de Catalunya ha confirmado los datos de recuerdo avanzados por la noche de Sant Jordi y es que se ha superado los 26 millones de facturación y los 2 millones de ejemplares de libros vendidos, correspondientes a 74.450 títulos. Entre las cifras destaca que el 52,3% de libros vendidos por Sant Jordi fueron en catalán y el 47,7%, en castellano. Se confirma que entre los más vendidos estan 'Diagonal Manhattan', de Xavier Bosch en ficción en catalán; ''Entre el paradís i l'apocalipsi', de Xavier Sala i Martín en no ficción en catalán, y 'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas en no ficción en castellano. Mientras que 'La muy catastrófica visita al zoo', de Joel Dicker, se sitúa en primera posición de ficción en castellano.
Estas cifras, según el Gremi de Llibreters, convierten la festividad de este año en "la mejor de la història y afianzan la consolidación de la tendencia de crecimiento de los últimos años". Por otra parte, los días previos fueron también notables en ventas, y parece que la Semana Santa, tan próxima a Sant Jordi, "no tan sólo no fue un impedimento sinó que, al contrario, las habría favorecido".
Una vez cerrado el procesamiento de los datos de ventas, tanto de las librerías como de las paradas en la calle, han concluido que se han vendido poco más de 2 millones de ejemplares, con una facturación total de 26,1 millones, lo que representa un incremento del 2,8% respecto de 2024. Asimismo, se han vendido 74.450 títulos diferentes, una cifra ligeramente superior a la del año pasado y que deja clara "el talento creativo, la potencia editorial y la estensión de la red librera de Cataluña".
Ranking de los más vendidos
Ficció català
Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch (Columna)
Cor Fort, de Sílvia Soler (Univers Llibres)
La catastròfica visita al zoo, de Joel Dicker (La Campana)
Aquest tros de vida, d'Estel Solé (Columna)
Somiàvem una illa, de Roc Casagran (Univers Llibres)
En l'amor i en la guerra, d'Ildefonso Falcones (Rosa dels Vents)
L'assistenta, de Freida McFadden (Rosa dels Vents)
Les tenebres del cor, d'Albert Sánchez Piñol (La Campana)
No dormiràs, d'Oriol Canals (Rosa dels Vents)
El llibre daurat, de Lluís Llach (Univers Llibres)
No ficció català
Entre el paradís i l'apocalipsi, de Xavier Sala i Martín (Rosa dels Vents)
La passada a l'espai, de Manel Vidal (Destino)
Crims 4 - L'hora de la veritat, de Carles Porta (La Campana)
L'art de ser humans, de David Bueno (Destino)
La dona del segle, de Toni Cruanyes (Columna)
La memòria dels catalans, de Borja de Riquer (Edicions 62)
Com engegar a la merda de manera educada, d'Alba Cardalda (Rosa dels Vents)
La passió dels estranys, de Marina Garcés (Galaxia Gutenberg)
La Supraconsciència existeix, de Dr. Manuel Sans / Juan Cebrián (Columna)
La fugida, de Mayka Navarro/Franci Marco Fernández (Columna)
Llibres infantils i juvenils català
Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi, de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar)
Una casa de por, de Meritxell Martí (Editorial Flamboyant)
Quina història més bèstia, Minimoni!, de Rocio Bonilla (Animallibres)
La meravellosa i horripilant casa de la iaia, de Meritxell Martí/Xavier Salomó (Combel Editorial)
Aprendre a llegir a l'Escola de Monstres 18 - Sense por ni flotador, de Sally Rippin (Montena)
La misteriosa i sorprenent casa de l'avi, de Meritxell Martí/XavierSalomó (Combel Editorial)
La por a la butxaca, de Míaim Tirado (El Cep i la Nansa)
Xarxes, d'Eloy Moreno (Nube de Tinta)
Em dic Goa 6 - Quin drama, Goa, de Míriam Tirado, Míriam (B de Blok)
Em dic Goa 1 - Em dic Goa, de Míriam Tirado (B de Blok)
Ficció castellà
La muy catastrófica visita al zoo, de Joel Dicker (Alfaguara)
Por si un día volvemos, de María (Editorial Planeta)
La Asistenta, de Freida McFadden (Suma)
En el amor y en la guerra, d'Ildefonso Falcones (Grijalbo)
Las que no duermen Nash, de Dolores Redondo (Ediciones Destino)
La península de las casas vacías, de David Uclés (Siruela)
Oposición, de Sara Mesa (Editorial Anagrama)
El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro (Plaza & Janés)
El plan maestro, de Javier Sierra (Editorial Planeta)
La mala costumbre, d'Alana S. Portero (Seix Barral)
No ficció castellà
El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas (Random House)
Hábitos atómicos, de James Clear (Diana Editorial)
Cómo mandar a la mierda de forma educada, d'Alba Cardalda (Vergara)
La Supraconciencia existe, de Dr. Manuel Sans /Juan Cebrián (Editorial Planeta)
El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos (Siruela)
La mente también juega, d'André Iniesta (Espasa Libros)
Esperanza. La autobiografía, de Papa Francisco (Plaza & Janes)
Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé (Espasa Libros)
Nexus, de Yuval Noah Harari(m Debate)
Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé (Espasa Libros)
Llibres infantils i juvenils castellà
Los Juegos del Hambre 5 - Amanecer en la cosecha, de Suzanne Collins (Molino)
Alas de sangre, de Rebecca Yarros (Editorial Planeta)
El Rulas 4. El Rulas atrapado en el mundo gamer, d'Animalize21 (Destino)
Acelerando en rojo, d'Iryna Zubkova (Crossbooks)
Binding 13, de Chloe Walsh (Montena)
Quicksilver, de Callie Hart (Faeris Editorial)
Redes, d'Eloy Moreno (Nube de Tinta)
Alas de ónix, de Rebecca Yarros (Editorial Planeta)
Invisible, d'Eloy Moreno (Nube de Tinta)
Fearless, de Lauren Roberts (Alfaguara)