La Panera, en el punto de mira

Diferentes entidades artísticas catalanas han reclamado a la Paeria mediante un comunicado que convoque el concurso de dirección del Centre d’Art Arte Contemporani La Panera, que actualmente se encuentra derivada provisionalmente a una persona del equipo interno desde que terminó su contrato de dos años el anterior titular, Christian Alonso, el 31 de diciembre. El comunicado lo firman la Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA), la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC), la Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya (AMC), la Associació de Crítics i Comissaris de les Illes Balears (ACCAIB), la Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA), el Ateneu Popular de Ponent, la Plataforma Virtual espaiperformatiu, la Associació Cultural d’Artistes Promethea, Colors de Ponent, Bronca y Mujeres Artes Visuales. Las entidades han exigido una “solución inmediata”.

Por su parte, la Paeria rechazó “de forma rotunda” que haya incurrido en ninguna mala praxis ya que la anterior dirección finalizó dentro del plazo establecido y se asignó esta responsabilidad, de forma provisional, a una profesional de La Panera, funcionaria de carrera del ayuntamiento, “que cuenta con la experiencia, la formación y la capacidad necesarias para garantizar el buen funcionamiento del centro”. En este sentido recordó que “la actividad se ha mantenido con una programación expositiva de calidad reconocida”. A la vez lamenta que “se cuestione la labor de una persona y un equipo que también trabajó con la anterior dirección” y se sorprende de que las entidades “centren su crítica exclusivament en la Paeria (...) cuando es público que otros centros catalanes operan, actualmente, con el mismo tipo de dirección”.

El Petit de Cal Eril presenta nuevo trabajo tras tres años de parón

ERIL, ERIL, ERIL es el titulo del nuevo disco de El Petit de Cal Eril que verá la luz mañana en todas las plataformas pero que algunos leridanos ya pudieron descubrir ayer en un acto en La Panera. La banda de Joan Pons de Guissona vuelve así al primer plano de la actualidad después de tres años de parón. Se trata de doce temas que ayer “´pre-sonaron” en el centro artístico leridano y que, según Pons, “si hiciéramos caso del título, deberían de ser marca de la casa. Pero como que en la primera canción ya alertan que jo ja no sóc qui era, pues a ver...”