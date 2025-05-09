Centenario del artista Lluís Trepat

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega conmemora el centenario del nacimiento del pintor Lluís Trepat (1925-2022), referente del género abstracto y las vanguardias del siglo XX. Lo hace con una triple exposición bajo el título L’avantguarda insubornable. Se muestran un centenar de obras distribuidas entre el Museu Tàrrega Urgell, con obras de su etapa dentro del período abstracto; el Arxiu Comarcal del Urgell, con su biografía a partir de archivos familiares y, a partir del 12 de junio, también en la Sala Marsà, donde se podrá ver una selección de piezas de ‘arte óptico’ y una decena de dibujos de los años 60 expuestos en la Petite Galerie de la Alliance Française de Lleida en 1972.

El comisario, Francesc Gabarrell, destacó que “ponemos en valor el Lluís Trepat que lideró el retorno de la vanguardia en las Terres de Lleida” tras su estancia en París. En este sentido, indicó que “la exposición se centra en siete años de la trayectoria de Trepat, desde el 1955 hasta el 1965” con sus tres etapas del período abstracto. Entre las obras no faltan cuadros de la serie Les màquines ni de las Maculatures, piezas estampadas sobre papel según una técnica mixta creada por Joan Josep Tharrats.

La alcaldesa, Alba Pijuan, dijo que “es una exposición total, de grandes dimensiones, que ocupa diferentes espacios”. Pijuan afirmó que “los viajes que llevó a cabo le abrieron la mente y en su regreso nos trajo el color del arte abstracto”. Finalmente, Clara Trepat, una de sus hijas, se mostró “muy agradecida” por este “sorprendente” reconocimiento y reconoció que “es como si nuestro padre volviese a estar entre nosotros”.